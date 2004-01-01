Технически улучшенные тракторы требуют более современных шин, способных выдерживать большую нагрузку, поддерживать более высокую скорость, наносить как можно меньший ущерб почве и работать с минимальным обслуживанием. Это подтверждает и клиент ATG Грегорио Стефануччи, владелец сельскохозяйственного предприятия Azienda Agricola Stefanucci & C., которое находится в нескольких километрах от Пизы (Италия) с ее знаменитой башней. «Сельскохозяйственные машины становятся все больше и больше. В конце концов, мы ищем только одного: шин, способных выдерживать нагрузку от сложного грунта и тяжелых тракторов». Его John Deere 8400 оснащен комплектом A365 AGRI-STAR (600/65R28 и 710/70R38) с июля 2015 года. «В этой местности грунт действительно сложный, поскольку почва суглинистая», — объясняет Стефануччи. Прослужив более года, шины A365 полностью сохранили свои рабочие характеристики. «С предыдущими шинами марки премиум у меня было много проблем, связанных с износом боковых стенок. Слава богу, я полностью забыл об этом с тех пор, как мы установили AGRI-STAR», — с облегчением признается подрядчик.

Рисунок протектора Alliance 365 характерен для семейства современных радиальных сельскохозяйственных шин с низким профилем: оптимальное число упругих асимметричных грунтозацепов обеспечивает превосходную способность к самоочистке, большая площадь пятна контакта гарантирует стабильность и способствует меньшему уплотнению почвы. «Прочный каркас из жестких «поясов «обеспечивает долгий срок службы шин при проведении сложных сельскохозяйственных работ», — подчеркивает Эмилиано Бертолини, полевой инженер ATG, — «A365 размера 710/70R42 даже имеет оплетку из стали, являясь единственной шиной на рынке с такой характеристикой».

Эта шина большого объема с низким профилем предназначена для высокомощных тракторов и предложена с полным размерным рядом для передней и задней осей.

Такой же положительный отзыв и от Федерико Тирабассо, владельца одноименной компании, расположенной в провинции Ливорно (Италия), который делится своим опытом использования продукции ATG. «Проработав почти 500 часов, эта шина износилась меньше чем на 3 мм», — заявляет инженер ATG Эмилиано Бертолини, измеряя протектор своей шины A365 AGRI-STAR (540/65R24 и 600/65R38). Комплект был установлен на John Deere 6810, который используется в основном для посева и вспашки. Бертолини добавляет: «Эти шины служат достаточно долго, чтобы обеспечить хорошую отдачу от инвестиций. Во время независимого тестирования на выносливость было доказано, что Alliance 365 изнашивается гораздо медленнее шин других марок: средний показатель — 125 часов на миллиметр».

Инженер ATG обращает внимание на грунтозацепы: «Их конструкция под углом 45 градусов с перехлестом в центре гарантирует отличное сцепление с грунтом, плавную езду и устойчивость на твердых поверхностях. Тяговое усилие является наиболее важным фактором для мощных сельскохозяйственных тракторов. Рисунок протектора шины играет ключевую роль в обеспечении высокого уровня тяги. Конструкция A365 хорошо проникает в почву и обеспечивает максимально возможный поверхностный контакт, а, следовательно, и большую тягу».

Наконец, следует обратить внимание на степень комфорта для водителя: важно помнить, что обычно у тракторов нет подвески, ее функцию выполняет сама шина. A365 AGRI-STAR помогает производить меньше шума, чем шины конкурентов: езда не только плавная, но и достаточно тихая. Ассортимент радиальных шин Alliance нового поколения также включает A372 AGRIFLEX и AGRIFLEX+.

«A372 AGRIFLEX — это предел мечтаний для профессионалов, которые заинтересованы в технологиях премиум, шина, которую вы хотели бы видеть на своих высокомощных машинах», — рассказывает Бертолини о шинах Alliance высочайшего качества для тракторов и комбайнов.

ATG является ведущим брендом в применении технологий Improved Flexion и Very High Flexion, а шина A372 говорит сама за себя: она изготовлена с применением специального компонента Stubble Guard и является одной из немногих шин на рынке, имеющих каркас из стальных кордов, гарантирующий превосходную прочность на прокол и равномерное давление на грунт.

По сравнению с обычными радиальными шинами AGRIFLEX IF имеет на 20% большую несущую способность, которая увеличивается на 40%, если на машине установлены AGRIFLEX + VF. Таким образом, они могут работать больше с минимальным уплотнением почвы, позволяют повысить топливную эффективность и достичь более высоких скоростей движения по дорогам, что является наиболее важными требованиями для современных методов ведения сельского хозяйства.

«Для любой мощности трактора и выполняемой работы, — заключает Бертолини, — найдется идеальная радиальная шина Alliance».