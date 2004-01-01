«Это настоящий учебный курс, доступный каждому», — объясняет Марк Багет, ответственный за этот проект в компании JOSKIN. «Различные темы охватываются и излагаются дидактическим методом. Представленный материал дополнен многочисленными фотографиями, описанием, схемами и видео, а также гиперссылками, которые позволят переходить на другие ресурсы и сделают ваш визит на сайт более комфортным».

«Репутация, надежность, качество и непрерывная инновация техники JOSKIN способны привлечь многочисленных пользователей на этот портал. Тем лучше! Так как основная задача в том, чтобы поддерживать подготовку завтрашних специалистов», — делится бельгийская компания. Сегодня недостаточное стремление молодежи к сельскохозяйственной механизации часто становится причиной дефицита квалифицированных рабочих.

Компания Joskin уже оборудовала на своем заводе площади с самым современным оснащением для практических занятий, предназначенные для учащихся технических лицеев и специалистов, завершающих обучение, которые преподаватели местных учебных заведений используют в педагогических целях.

Курс обучения доступен на 7 языках, применяемых в компании JOSKIN (французский, английский, голландский, немецкий, польский, русский и испанский) по ссылке joskin.com/cursus

Различные разделы доступны уже в настоящее время и другие находятся в процессе подготовки:

ходовые части;

системы всасывания;

орудия для внесения органики;

распределитель;

управление и контроль.

Преподаватели, учащиеся, профессионалы сектора и просто все интересующиеся найдут на этом сайте ценный источник информации, чтобы расширить свои познания.