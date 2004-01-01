Каждый, кто придет на АГРОСАЛОН с журналом «Агроинвестор» или «Агротехника и технологии» смогут получить памятный сувенир от организаторов выставки.

Для этого нужно прийти на выставку, прихватив любимый журнал, и обратиться в пресс-центр, расположенный в 14 зале.

Выставка АГРОСАЛОН пройдет с 4 по 7 октября 2016 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо». АГРОСАЛОН официально входит в ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники, и является крупнейшей в России выставкой, представляющей продукцию лидирующих мировых производителей сельхозтехники.

«Агроинвестор» — первое и единственное в России деловое издание для инвесторов в АПК и руководителей: владельцев агрокомпаний и топ-менеджеров, принимающих ключевые решения и реализующих бизнес-стратегии. Выходит с 2008 года. Периодичность — один раз в месяц.

Специализированный журнал «Агротехника и технологии» издается с 2007 года для профессионалов сельского хозяйства. На страницах журнала читатели найдут максимально полный инструментарий для эффективного ведения бизнеса в АПК: новые агротехнологии, разработки и методики, опыт российских и зарубежных хозяйств, сравнительные характеристики популярных моделей сельхозтехники. Периодичность — шесть раз в год.