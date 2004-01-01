В ходе дискуссии планируется обсудить ключевые вызовы российского агропрома: создание отрасли, способной не только обеспечить продовольственную независимость России, но также эффективно и стабильно конкурировать на международных рынках.

В фокусе обсуждения — поиск перспективных для России рынков и выявление наиболее востребованной сельскохозяйственной продукции; влияние национальной экспортной стратегии на АПК; меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности российского АПК.

В мероприятии примут участие помощник председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, заместитель председателя (главный экономист) − член правления Внешэкономбанка Андрей Клепач, председатель комитета по инвестициям и стратегическому планированию, генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов, основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, руководитель практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Мероприятие находится в сфере интересов руководителей и специалистов федеральных органов государственной власти, региональных администраций; топ-менеджеров государственных и частных компаний агропромышленного комплекса, крупного, среднего и малого бизнеса; руководителей компаний − производителей и экспортёров сельхозпродукции, логистических групп; представителей отраслевых союзов, ассоциаций и научных сообществ; аналитиков, ведущих экспертов и консультантов сектора.

Круглый стол пройдет c 12:00 до 14:00 В пресс-центре ТАСС по адресу Тверской бульвар, д. 2.

Для аккредитации участников и СМИ просьба направить контактные данные на адрес электронной почты conf@tass.ru.