Компания BKT совместно с Univergomma, ее итальянским дистрибьютором сельскохозяйственных и индустриальных шин, примет участие в Международной выставке техники для сельского хозяйства и садоводства (EIMA) — 2016, на которой представит свою лучшую продукцию: Agrimax Force, Agrimax Sirio, Agrimax Spargo, Agrimax RT 600, Ridemax FL 693 M, Multimax MP 527, Multimax MP 522 и Con Star. Кроме того, посетители стенда смогут первыми познакомиться с шинами новых размерностей.

«Выставка EIMA — отличная возможность представить лучшие линейки шин BKT и тем самым показать посетителям, насколько широким и универсальным является ассортимент нашей продукции, — отмечает Лючия Сальмазо (Lucia Salmaso), директор европейского подразделения BKT по маркетингу. — В этом году посетители отраслевой выставки в Болонье смогут познакомиться со многими моделями шин для сельскохозяйственной и индустриальной техники. Как всегда, мы готовы поддержать своих клиентов, предложив им широчайший ассортимент шин разных размерностей для всевозможных вариантов и областей применения». Немаловажную роль в успехе компании играет научно-исследовательский отдел, сотрудники которого разрабатывают и внедряют передовые инновационные решения, адаптированные для конкретных условий эксплуатации.

Специализированное решение для тракторов

Руководствуясь описанным выше подходом, компания BKT представляет высококлассную шину Agrimax Force в размере IF 800/70 R 42, оснащенную усовершенствованной технологией IF, разработанной ВКТ. Специально разработанная для высокомощных тракторов (свыше 250 л. с.), эта модель обладает повышенной грузоподъемностью и способностью работать при пониженном давлении, что выгодно отличает ее от стандартной шины такой же размерности. Благодаря этому существенно снижается уплотнение почвы, которое наносит ощутимый вред полям. В числе других преимуществ Agrimax Force — значительная экономия времени, обеспечиваемая возможностью передвигаться с максимальной скоростью 65 км/ч без изменения давления воздуха после переезда с поля на дорогу и обратно. Все это превращает шину Agrimax Force в универсальный продукт, объединивший в себе свойства, соответствующие различным потребностям клиентов.

Для мощных тракторов компания BKT предлагает модель Agrimax Sirio, специально разработанную для перевозки тяжелых грузов. Благодаря индексу скорости E тракторы, оснащенные этими шинами, смогут развивать скорость до 70 км/ч даже при буксировке тяжелого прицепа. Экологичность шины обусловлена большой площадью пятна контакта, обеспечиваемой особым рисунком протектора, и низким сопротивлением качению.

Кроме того, шина отличается превосходной топливной экономичностью, способствует снижению эксплуатационных расходов и защите окружающей среды. Посетители выставки EIMA смогут лично увидеть шину в размере 710/70 R 38.

Специализированное решение для опрыскивателей

На выставке также будет представлена шина Agrimax Spargo в размере VF 380/90 R 46, предназначенная для опрыскивателей, задействованных на обработке пропашных культур. Благодаря особому рисунку протектора и специальной геометрии грунтозацепов тракторы с такими шинами могут легко передвигаться по бороздам, не повреждая обрабатываемую культуру и практически не уплотняя почву. Технология VF, усовершенствованная специалистами BKT, позволяет шине выдерживать более высокую нагрузку при давлении, сравнимом с показателями стандартной шины аналогичной размерности.

Идеальное решение для уборочных машин и разбрасывателей

На совместном стенде компаний BKT и Univergomma будет представлена шина Agrimax RT 600 размерностью 800/65 R 32. Это идеальное решение для техники, работающей на пастбищах, газонах и в условиях рыхлых почв. Помимо высокой грузоподъемности, шина обеспечивает превосходную устойчивость и великолепные тяговые характеристики. В числе дополнительных преимуществ — бережное отношение к почве и высокие флотационные свойства.

Специальные шины для прицепов

Шина Ridemax FL 693 M из линейки Flotation, представленная на выставке в размере 560/60 R 22.5, была специально разработана для всех типов сельскохозяйственных прицепов. Эта модель идеально подходит для прицепов, цистерн и разбрасывателей, а также для регулярного передвижения по дорогам. Созданная в основном для дорожных условий (75% от общего времени эксплуатации), шина Ridemax FL 693 M гарантирует превосходный ходовой комфорт и обладает великолепными свойствами самоочистки. Повышенная топливная экономичность, пониженное сопротивление качению и индекс скорости D/E — идеальные характеристики для экономии времени и повышения производительности при эксплуатации шины как на дороге, так и в полевых условиях.

Шины для сельскохозяйственной и индустриальной техники

Шина Multimax MP 527, демонстрирующая отличные характеристики в индустриальной и сельскохозяйственной сферах, будет представлена в новой размерности 440/80 R 24. Эта радиальная шина отличается высокой универсальностью и предназначена для телескопических погрузчиков. «Агрессивный» рисунок протектора и прочные боковины гарантируют превосходную тягу и выдающуюся устойчивость. К числу преимуществ модели относятся прочность и стойкость к повреждениям, обеспечиваемые специальным составом резиновой смеси, благодаря которму шина стойко переносит ударные воздействия и противостоит порезам и проколам.

Отдельное место на стенде будет отведено радиальной шине Multimax MP 522, предназначенной для сельскохозяйственного и индустриального применения и представленной в размере 460/70 R 24. Благодаря усиленному борту и каркасу с металлокордом шина идеально подходит для эксплуатации там, где требуется повышенное сцепление. В числе других преимуществ — отличная стойкость к проколам, увеличенный срок службы, исключительная грузоподъемность, а также устойчивость, обеспечиваемая при выполнении землеройных и погрузочных работ.

Последняя в списке, но от этого не менее важная шина Con Star размерностью 400/70−20. Она отлично подходит для транспортных средств, задействованных на погрузочно-разгрузочных операциях в сельском хозяйстве. Ключевой особенностью этой модели является высочайшая устойчивость в вертикальном и поперечном направлениях — крайне важный показатель при проведении подъемных работ. За счет крупных грунтозацепов возрастает площадь пятна контакта, что позволяет шине выдерживать более высокую нагрузку. Нельзя не отметить и значительно увеличенный срок службы шины. Применение специального состава резиновой смеси позволило снизить вероятность порезов и прочих повреждений, характерных для данных условий работы.



Являясь одним из крупнейших производителей внедорожных шин, компания BKT считает необходимым принять участие в Международной выставке техники для сельского хозяйства и садоводства, которая пройдет в Болонье с 9 по 13 ноября 2016 года, и представить на ней передовую продукцию из собственного ассортимента.

Компании BKT и Univergomma на выставке EIMA-2016 В Болонье

Зал 16, стенд А5

Balkrishna Industries Ltd. (BKT) — это индийская шинная компания. Группа BKT предлагает широкий и постоянно обновляемый ассортимент внедорожных шин, специально разработанных для сельскохозяйственной, индустриальной, землеройной, горнодобывающей техники, а также для машин повышенной проходимости и садоводческого оборудования. Перечень инновационный решений BKT, созданных для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов, включает в себя 2300 изделий, реализуемых в более чем 130 странах мира. Дополнительная информация представлена на веб-сайте www. bkt-tires.com.