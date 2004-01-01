Независимые испытания и проверки подтвердили, что молоко не контактирует со средствами для обработки вымени. На основании этих испытаний ведущие молокоперерабатывающие компании, включая Arla Foods и Dutch Dairy Association (NZO), предоставили GEA эксклюзивное разрешение на продажу в некоторых странах. Остальные скоро объявят о том же самом.

Эксперты GEA разработали систему Apollo специально для того, чтобы гарантировать максимальную безопасность и качество молока с помощью автоматизированных процессов. Умная клапанная технология, лежащая в основе системы, тщательно отделяет молоко от средства обработки сосков. Вода, очищающие и дезинфицирующие агенты не контактируют с молоком. Кроме качества молока система Apollo также позволяет улучшить состояние вымени: тщательная обработка и промежуточная дезинфекция доильного стакана предотвращают передачу патогенов мастита, минимизируя таким образом распространение инфекции. Система Apollo предназначена как для традиционного, так и для автоматического доения. Она включает в себя доение, обработку, очистку сосковой резины и промежуточную дезинфекцию. Для автоматического доения также включены этапы подключения доильных стаканов, предварительной обработки и очистки сосков.

Системы доения GEA постоянно оптимизируются и славятся надежностью технологического процесса. Используемая в системе Apollo технология является ведущей в сфере пищевой безопасности молочного производства для систем как традиционного, так и автоматизированного доения. Она обеспечивает стабильные преимущества для производителей молока: процесс доения ускоряется, упрощается и становится более эффективным, риск заболевания в стаде снижается, рабочие процессы стандартизируются, а высокое качество молока гарантируется.