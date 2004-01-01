Что ждет участников конференции

Круглый стол с представителями поиска, которые расскажут, как изменилась страница результатов поиска, и к чему приведет увеличение доли мобильных пользователей. Ведущий круглого стола — Игорь Ашманов.

Выступление специалистов из крупных компаний, которые объяснят, как организованы SEO-отделы в крупных проектах. Как устроены бизнес-процессы, какие задачи ставятся перед сотрудниками и как измеряется эффективность работы.

Доклады о ситуации на рынке кадров: какие требования предъявляют к специалистам на рынке интернет-маркетинга, как хантинг влияет на зарплатный уровень, откуда приходят в digital и куда уходят.

Выступления экспертов по юзабилити и веб-аналитики. Главные темы — как измерить эффективность интернет-работы в деньгах, улучшить сайт для потенциальных клиентов, найти тех, кто не совершил сделку и вернуть.

Ведущие мероприятия

Отбором докладов и согласованием тем выступлений занимаются модераторы секций: Денис Шубенок («Ашманов и партнеры») Илья Никулин («Текарт»), Виталий Шаповал (независимый эксперт), Антон Крохмалюк (Mobio), Сергей Людкевич (независимый эксперт), Александр Павлов (CubeLine Agency) и другие.

Условия участия

Стоимость участия в мероприятии до конца октября — 16 000 рублей. В стоимость входит участие во всех потоках конференции, питание и информационные материалы. Участники получат в печатном виде сборник статей по избранным докладам конференции.

Чтобы воспользоваться скидкой 10%, зарегистрируйтесь и введите промокод OPT16SIM в личном кабинете.

Регистрация на конференцию на официальном сайте .

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По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь на pr@optimization.ru.