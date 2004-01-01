Разработанные и сконструированные на заводе Joskin, эти цистерны для навозной жижи являются решением для садоводов, стремящихся повысить производительность своих садов при помощи полива или внесения навозной жижи.

Ее ширина была максимально уменьшена (1300 мм с шинами 15.0/55−17 TL AW), чтобы на задевать за ветки и разбрызгивать у корней плодовых деревьев. Колеса, насос, заслонки, крюки для труб, световые приборы — все это оборудование встроено оптимальным образом. Сзади цистерны расположен специальный двойной выход с шариковыми кранами с гидравлическим управлением из кабины трактора.

В основу прочности и надежности машины заложен многолетний опыт JOSKIN в выпуске цистерн (более 34.000 машин, поставленных во многие страны мира!). Сконструированная на базе модели MODULO2, машина оцинкована горячим методом и имеет крепкую структуру с низким центром тяжести, обеспечивающую отличное соотношение веса к качеству.

Емкость приварена по ширине и длине к интегральной раме, на которой сконцентрированы нагрузки.

Цистерна оснащена вакуумным насосом с лопатками с недорогим техническим обслуживанием, небольшим износом, достаточно простым и надежным в эксплуатации.

Технические характеристики