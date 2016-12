Эти технологии позволят клиентам производить молоко в полной безопасности и укрепить здоровье животных, одновременно оптимизируя доходы и качество молока, — все это наряду с преодолением современных рыночных условий. Продукты-решения GEA искусно объединяют управление фермой, коровником, стадом и здоровьем.

Запатентованная инновация: технологии на основе датчиков выявляют потенциальный мастит во время доения

Система мониторинга CMIQ от GEA — это первая в мире система, работающая в масштабе реального времени, призванная своевременно и эффективно выявлять мастит на уровне доли вымени. Датчик CMIQ регистрирует состав молока для каждой отдельной доли в течение всего процесса доения. Он анализирует и незамедлительно сравнивает имеющиеся данные, поэтому все необходимые действия можно предпринять сразу по завершении доения: от автоматической селекции инфицированного или находящегося под угрозой животного до обработки и регулярных проверок в период лактации с помощью регулировки ухода за животными. Таким образом, технология CMIQ на основе датчиков позволяет достоверно укрепить здоровье стада меньшими усилиями. GEA планирует внедрить систему в 2017 году.

GEA DairyNet: успешное партнерство GEA и 365FarmNet приносит новые плоды

GEA DairyNet предлагает молочным хозяйствам систему управления стадом, облегчающую разделение стада на отдельные группы по рациону. Это ключевой элемент платформы 365FarmNet. Впервые благодаря ему фермеры впервые смогут управлять производственными процессами в животноводстве и растениеводстве, фиксировать результаты и оценивать их. Сочетание опыта партнеров GEA, fodjan и 365FarmNet в рамках концепции 365Feeding дарит фермерам новые способы наилучшей регулировки потенциала продуктивности животных. Как следствие, фермеры улучшают здоровье животных, одновременно увеличивая продуктивность стада.

Для дальнейшей оптимизации контроля всех процессов управления животноводством и растениеводством было разработано еще одно программное средство: 365ActiveBox с 365TimeApp. Мобильное ПО на основе технологий SmartSensor отправляет данные напрямую на смартфон фермера. Эти простые средства позволяют регистрировать рабочее время и счетчик моточасов, выводить на дисплей и контролировать температуру, передавать данные взвешивания животных владельцу молочной фермы, который может вмешаться в процесс на любом этапе.

Автоматизированные системы доения GEA продолжают развиваться

По завершении успешных пилотных проектов автоматизированный модуль доильного места для доильной карусели GEA DairyProQ уже используется на более чем 500 доильных местах. Он введен в серийное производство. Хорошие новости: GEA предлагает своим клиентам расширенную гарантию до 5 лет на систему DairyProQ. Новый улучшенный дизайн доильного места обеспечивает быстрое обслуживание.

Самый молодой представитель в линейке техники для автоматизированного доения, GEA Monobox, был также хорошо принят на рынке. С марта 2016 года более 200 индивидуальных модулей уже проданы в 15 стран. В отличие от остальных продуктов на рынке, GEA Monobox выполняет все процессы, связанные с доением, за одну операцию подключения стакана к соску. В него также входит зарекомендовавшая себя система Apollo для автоматической дезинфекции сосков внутри доильных стаканов.

Система GEA Apollo одобрена ведущими молокоперерабатывающими компаниями

Система Apollo, специально разработанная GEA для улучшения состояния вымени и предупреждения мастита, обеспечивает максимально надежную автоматическую обработку сосков после доения и способствует производству высококачественного молока как в автоматических, так и в традиционных доильных залах. Тщательная обработка и промежуточная дезинфекция доильного стакана предотвращают передачу патогенов мастита, минимизируя, таким образом распространение инфекции. Независимые испытания подтвердили полную безопасность прибора. На основании этих испытаний ведущие молокоперерабатывающие компании, включая Arla Foods и Dutch Dairy Association (NZO), предоставили GEA эксклюзивное разрешение на продажу в некоторых странах.

GEA MixFeeder WIC: насколько «умны» автоматические системы кормления?

С июля 2016 года разработчики продукции GEA добавили в хорошо себя зарекомендовавшую систему GEA MixFeeder управляющее ПО WIC (Беспроводное интегрированное управление). Система WIC напрямую соединяет хранилища кормов и силосные ямы и контролирует все этапы процесса полностью автоматически: от точного взвешивания и смешивания компонентов корма в соответствии с заданными планами кормления и спецификациями до управляемого по времени группового кормления. MixFeeder с WIC гарантирует, что каждая группа животных получит тот корм, который ей необходим, в соответствии с уровнем ее продуктивности. Управление WIC осуществляется с ПК или сенсорной панели.

GEA совершенствует автоматизированное оборудование для коровников: FRone

Робот GEA FRone придвигает корм к коровам на кормовом столе вместо фермера и позволяет экономить драгоценное время. Это гарантирует коровам постоянный доступ к свежему корму независимо от порядка кормления. В результате они едят чаще и сохраняют здоровье и продуктивность. Кроме снижения рабочей нагрузки, постоянное подталкивание означает, что теряется меньше корма, а продуктивность растет.

Продвинутая версия SRone — робот для уборки навоза GEA SRone+

GEA недавно выпустила новую версию робота для уборки навоза SRone+, специально предназначенную для более сложной планировки коровников и помещений площадью до 12 000 квадратных метров. Кроме многочисленных функций, SRone+ оснащен высокотехнологичным оборудованием с гироскопом, расширенными RFID/TAG сенсорами и полужесткими полиуретановыми колесами. SRone+ — это премиум-версия зарекомендовавшего себя базового модуля SRone для более простых планировок, не требующего какого-либо программирования для начала работы.

Узнайте больше на нашей пресс-конференции на EuroTier во вторник 15 ноября 2016 года в 11:00 В зале 13/14 Торгово-выставочного конференц-центра Ганновера.