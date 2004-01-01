Группа Компаний «МЕГАМИКС» получила сертификат, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества компании требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит проводила компания SGS (Швейцария), которая является мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.

В ходе аудита SGS были отмечены такие сильные стороны, как высокий уровень вовлеченности персонала в процессы управления качеством, ежегодный рост объемов производства продукции, стабильный высокопрофессиональный коллектив, развитие системы управления качеством, стремление соответствовать международным стандартам качества и другие.

В планах компании дальнейшая сертификация по расширенному стандарту ISO 9001:2015, а также внедрение GMP+ для сертификации системы менеджмента безопасности кормов и кормовых добавок. Сертификация по GMP+ позволит «МЕГАМИКС» работать с крупными холдингами в Европе и Азии.