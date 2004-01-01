Саммит проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Российского птицеводческого союза, Мясного совета ЕЭП Таможенного союза, Российского экспортного центра, Национального союза свиноводов, ВНИРО, Национального кормового союза, Национальной Мясной Ассоциации, Комитета государственной думы по аграрным вопросам, Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Партнеры Саммита: Hartmann GmbH, Haarslev Industries, ООО «Эвоник Химия», ЗАО «Силд Эйр Каустик», ООО «Биг Дачмен», ООО «А.Г.М. Интертрейд», Vet Superior Group, АО «Российский экспортный центр».

Организатором мероприятия, собравшего около 500 участников, выступила выставочная компания «Асти Групп». Ее президент Наринэ Багманян обратилась к участникам Саммита с приветственным словом, в котором подчеркнула, что Саммит уже второй год собирает на одной площадке ведущих специалистов агропромышленного сектора экономики, руководителей крупнейших российских и зарубежных сельскохозяйственных холдингов и компаний-производителей, представителей деловых кругов и государственных структур. Ключевые темы Саммита касаются повышения эффективности в производстве мяса и рыбной продукции, выработки мер по расширению внутреннего рынка для сельхозпроизводителей и обеспечения продуктовой безопасности.

«Надеюсь, что работа участников Саммита будет плодотворной и поможет отечественным производителям найти оптимальные пути решения вопросов импортозамещения, экспортной перспективы, а также качества выпускаемой продукции», — подчеркнула Наринэ Багманян.

«Саммит проводится в преддверии Международного инвестиционного форума «Сочи 2016» и призван объединить лучших специалистов отрасли для широкого обсуждения текущего состояния и перспектив развития сельского хозяйства России. Участникам мероприятия предстоит выработать конструктивные решения по целому ряду вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности страны, насыщением рынка качественными пищевыми продуктами и наращиванием экспортного потенциала российских производителей. Уверен, что возможность ознакомиться с новыми тенденциями и последними достижениями в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, которую дает участникам Саммит, окажет положительное влияние на дальнейшее развитие АПК страны», — отметил Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в своем официальном послании, с которым обратился к участникам мероприятия заместитель главы города Сочи Олег Ясюк.

В работе пленарного заседания Саммита «Аграрная политика России. Настоящее и будущее» приняли участие помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Алексей Алексеенко, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергей Орленко и др.

Модератором пленарного заседания выступил президент Мясного совета ЕЭП Мушег Мамиконян. «Проведение Международного Саммита в Сочи, где могут обсуждаться глобальные задачи и участие РФ в международной торговле продовольствием, сближает взгляды экспертов, компаний в понимании и более чёткой формализации стратегий отдельных компаний и отраслей агропродовольственного комплекса РФ — подчеркнул Мушег Мамиконян. — Россия в продовольственной сфере не только импортёр, но и экспортёр, государство нацелено на открытость и может внести существенный материальный и интеллектуальный вклад в решение задач, формализованных ООН в области устойчивого развития».

Отдельные секции Саммита посвящены вопросам поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции, кормопроизводства, развития аквакультуры и рыбопереработки, производства свинины и птицы, а также тенденциям брендтехнологий в современных условиях. С докладами выступают лидеры российского АПК, ведущие специалисты сектора, зарубежные аналитики и руководители профильных ассоциаций и союзов.

В ходе тематических сессий, на дискуссионных площадках, во время круглых столов и мастер-классов представители агропромышленного комплекса обсуждают актуальные вопросы государственной политики по поддержке и развитию АПК России в современных геополитических условиях.

В рамках Саммита проходит Международная выставка «Мясная промышленность. Куриный Король / Meat&PoultryIndustry 2016» и «Рыба и Морепродукты / Fish&SeaFood Expo 2016». Свою продукцию представляют компании Hartmann GmbH, Haarslev Industries, ООО «Эвоник Химия», ООО «Биг Дачмен», ГК «ЕВРОВЕТ», Partner Team, HF Group, Ветпром, Zucami Poultry Equipment, BASF, ООО «БАСФ Строительные системы», Ceresco Nutrition, ФГБНУ «ВНИРО», ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» и другие.

Также в ходе мероприятия состоится торжественная церемония вручения Национальной премии за качество производителям и компаниям-владельцам лучших брендов. Ее организатором выступает Национальный союз защиты прав потребителей при поддержке выставочной компании «Асти Групп». Согласно независимым испытаниям по анализу качества продукции, проведенным Национальным союзом защиты прав потребителей, первыми обладателями Национальной премии за качество 2016 года стали ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» за продукцию под торговой маркой «Краснодарский чай», ЗАО «Торговый Дом Белая птица» за мясо птицы под торговой маркой «Белая птица» и ЗАО «АРАКС Трчнафабрика» за цыпленка-корнишон под торговой маркой «ЭКО», а также икра лососевая и филе форели производства ИП Федоренко Н. В.

Подробная информация о Саммите на сайте: www.mpfsummit.ru