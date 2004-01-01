Шины для пропашных культур BKT соответствуют самым разнообразным видам применения для всевозможного оборудования и представлены в многочисленных размерах. Они подразделяются на продукты для тракторов, полевых опрыскивателей и виноградоуборочных комбайнов, на продукты для перевозок по полям и по дороге, для обработки почвы, опрыскивания и сбора винограда.

Лучшее из VF Technology

Среди гамм для виноградников и плодовых садов, жемчужиной дома BKT является Agrimax Spargo - это линия, оснащенная VF Technology, благодаря которой можно транспортировать тяжелые грузы с меньшим давление шины, ограничивая, таким образом, негативные последствия утрамбовки почвы. Прекрасные характеристики тяги, комфорт вождения и стабильность дополняют эту эклектическую шину, которую можно использовать одновременно как на поле, так и во время перемещений по дорожному полотну.

Agrimax Spargo стоит на стороне более эффективного, универсального и экологического сельского хозяйства и в данный момент представлена в четырех размерах VF 380/85 R 38, VF 380/90 R 46, VF 380/105 R 50 и 420/95 R 50.

Это лучшее для пропашных культур, для виноградоуборочных комбайнов, тракторов и полевых опрыскивателей.

Agrimax RT 955 - это радиальная шина BKT, идеально подходящая для тяжелых машин и видов применения для пропашных культур для сбора винограда и имеется в некоторых размерах также для опрыскивания. Это инвестиция, которая возвращает максимальную ценность благодаря превосходной устойчивости, прекрасным характеристикам тяги, самоочистке и постоянному контакту с грунтом. Закругленная боковина была специально разработана, чтобы защитить почву и деликатные культуры от возможного ущерба.

Agrimax RT 955 имеется в двадцати размерах.

Схожими характеристиками также обладает модель Agrimax RT 945, имеющаяся в семи разных размерах, которая была специально разработана с узким протектором, чтобы защищать виноградники и корни растений. Ее характеристики по самоочистке делают ее идеальной также для перемещений по дороге.

Это лучшее для перевозок по полям и по дорожному полотну, для опрыскивания и сбора урожая.

Также Agrimax RT 855 и Agrimax RT 765 являются идеальными для сбора винограда и опрыскивания пропашных культур, а также для комбинированных перевозок по дороге и на поле, позволяя, таким образом, выполнять частые перемещения, являющиеся необходимыми для этого вида деятельности. Первой является радиальная шина, которая сочетает в себе высокую погрузочную способность с прекрасными флотационными свойствами. Она представлена в сорока четырех разных размерах.

Второй является шина серии 70 BKT, превосходно подходящая для экипировки тракторов, выполняющих тяжелые операции. Ее широкий отпечаток обеспечивает прекрасную тягу на любой поверхности. В данный момент Agrimax RT 765 представлена на рынке в тридцати четырех разных размерах.

Два дополнительных решения для сбора винограда

И, наконец, гамма BKT обогащается шинами RT 857 и Agrimax RT 657.

Обе они идеально подходят также для операции по обработке почвы и перевозок по дороге.

Они также отличаются такими общими характеристиками как превосходный комфорт вождения и значительная экономия топлива. RT 857 имеется в восьми разных размерах, в то время как можно найти Agrimax RT 657 аж в двадцати двух вариантах размеров.

Разрабатывать идеальные шины для виноградников и плодовых садов — это вызов, который BKT приняла без промедления, предлагая полную линию продуктов с многочисленными преимуществами, все из которых являются фундаментальными для получения максимальных результатов от этих культур, сберегая почву, а также позволяя получить максимальную производительную эффективность и, одновременно, гарантировать экономию времени и топлива.

Бодро и продолжительно работать над расширением гамм, предлагая всегда новые размеры, которые бы могли экипировать разнообразные современные средства для различных видов применения, среди которых также и культуры виноградников и плодовых садов — это твердая цель BKT, которая осознает ценность предоставления идеальной комбинации эксплуатационных характеристик, функциональности, срока службы и комфорта вождения.