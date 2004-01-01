Выставка «Агросалон-2016» традиционно пройдет в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 4 по 7 октября. В ней примут участие крупнейшие производители сельскохозяйственной техники из России, Италии, Бельгии, Германии, Австрии, Испании и других стран.

Экспозиция компании Лилиани расположена в зале 13 на площади 261 кв. м. между стендами компаний «Ростсельмаш» и «Росагромаш».

Ростовская компания «Лилиани» представит на выставке две новинки: бункеры-перегрузчики зерна БП-16.С2 и БП 33/42 Т. Также будут выставлены основные серийные продукты бренда: зерноупаковочная машина МЗУ и бункер-перегрузчик БП 25/31.

Модель бункера БП-16.С2 стала серебряным призером конкурса инновационной техники «Агросалон». Награду она получила за возможность ее применения не только на уборке, но и на севе при загрузке сеялок, что позволяет в 6−7 раз сократить простои техники во время загрузки и на 25−35% повышает производительность посевного комплекса в целом.

БП-16.С2 — это первый габаритный бункер в модельной линейке компании, который может быть использован на дорогах общего пользования.

Бункер-перегрузчик БП 33/42 Т — представитель семейства тяжелых бункеров-перегрузчиков. В версии с 8 колесами и заниженной посадкой также представлен впервые и является новинкой модельной линейки.

Бункер-перегрузчик БП 25/31 является основным товаром компании. Популярность этой модели объясняется хорошим соотношением вместимости бункера-перегрузчика с вместимостью зерновых бункеров большинства распространенных моделей комбайнов, а также тем, что основная масса грузовиков-зерновозов за раз перевозят 25 тонн зерна. Это совпадает с максимальной грузоподъемностью модели БП 25/31.

Зерноупаковочная машина «Лилиани» МЗУ применяется для упаковки зерна в пластиковые рукава по специальной технологии хранения. Технология давно применяется в аграрно развитых странах, но в России только набирает популярность. Сегодня она особенно важна и актуальна при рекордных урожаях зерновых и существующем дефиците складских площадей.

Компания «Лилиани» приглашает всех на свой стенд № В.2.60 В зале 13, III павильон МВЦ «Крокус Экспо».

Получить пригласительный билет от компании «Лилиани» на бесплатное посещение выставки «Агросалон» Вы можете, отправив запрос на электронный адрес yurchenko@liliani.ru.