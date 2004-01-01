В связи с реорганизацией ООО «Солана-Агро-Сервис» передает свои торговые и маркетинговые полномочия своему многолетнему партнеру — фирме ООО «Джермэн Сид Альянс Русс» (Германский Семенной Альянс, ГСА РУСС).

«Мы решили сузить нашу специализацию: «Солана-Агро-Сервис» сконцентрируется на производстве семенного картофеля высокого качества и на создании соответствующих сортов. Сфера маркетинга семенного картофеля будет передана фирме ГСА РУСС, специализирующейся на поставках семенного материала для всего севооборота», — сообщил г-н Торстен Шпилль, руководитель группы компаний «Солана», расположенной в Гамбурге, Германия.

Фирма ООО «Солана-Агро-Сервис» начала деятельность по селекции сортов картофеля для российских условий два года назад и сейчас будет наращивать свои усилия в этой области для того, чтобы уверенно встретить требования российского сельского хозяйства и российского рынка.

В рамках предстоящего развития компания планирует селекцию новых сортов в зависимости от спроса российского рынка.

ООО «Солана-Агро-Сервис» является дочерней компанией группы «Солана» — традиционной немецкой селекционной компании с более чем 100-летним опытом. В этой связи ООО «Солана-Агро-Сервис» обладает преимуществом с точки зрения доступа к новейшим разработкам в области селекции и исследований, к современным технологиям, селекционному материалу и селекционным линиям своей материнской компании.

ООО «Джермэн Сид Альянс Русс» и «Солана-Агро-Сервис» уже работают вместе — «Солана-Агро-Сервис» осуществляет продажи семенного картофеля на восточной части территории России, а ГСА РУСС — на остальной части страны. Начиная с 2017 года ООО «Джермэн Сид Альянс Русс» будет отвечать за продажи и маркетинг на всей территории Российской Федерации.

Клиенты только выиграют от такого развития, получая доступ к улучшенным сортам селекции Solana и к торговому и консультационному сервису для всего севооборота из одних рук.

Отдел продаж фирмы «Солана-Агро-Сервис» продолжит доверительные деловые отношения с клиентами под эгидой ООО «Джермэн Сид Альянс Русс». Др. Владимир Дмитриевич Молянов уйдет с должности Генерального директора ООО «Солана-Агро-Сервис» в январе 2017 года, но будет активно сопровождать группу «Солана» как специалист по семеноводству и в качестве консультационной поддержки.

О группе «Солана»

Группа компаний «Солана» занимается селекцией современных сортов картофеля, а также производит и продает семенной картофель высокого качества. В продуктовом портфеле компании в наличии около 60 сортов разного назначения и для различных потребностей рынка по всему миру, подходящие практически для всех климатических зон и удовлетворяющие практически любой вкус. Центральный офис компании расположен в Гамбурге, Германия. За плечами группы компаний «Солана» более чем 100-летняя традиция селекции сортов картофеля и ведения картофельного бизнеса. Компания начала свою деятельность в России в 1991 году и является одним из акционеров ООО «Джермэн Сид Альянс Русс».

С более подробной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте компании www.solana.de/home-en.html

Об ООО «Солана-Агро-Сервис»

Компания ООО «Солана-Агро-Сервис», расположенная в Самаре, была основана в 2002 году и является дочерней компанией группы «Солана», расположенной в Германии.

ООО «Солана-Агро-Сервис» уже много лет занимается селекцией сортов картофеля для потребностей российского рынка и активным производством семенного материала картофеля и является одним из важнейших производителей семенного материала в России.

О Германском Семенном Альянсе

Германский Семенной Альянс (ГСА) — это объединение четырех крупнейших немецких селекционных компаний. ГСА осуществляет свою деятельность в России по двум основным направлениям: селекция новых сортов сельскохозяйственных культур в России и для России на базе селекционной станции в Липецке и сбыт семенного материала высокого качества брендов DSV, Rapool, Saaten-Union и Solana. ГСА работает в России с 2010 года и предлагает семенной материал для всего севооборота.

С более подробной информацией о компании можно ознакомиться на интернет-сайте www.german-seed-alliance.ru