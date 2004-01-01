Выбор в пользу «Мерседес-Бенц» был сделан неслучайно. Грузовики «Мерседес-Бенц» — самые рентабельные и надежные, что доказывает расчет полной стоимости владения и учет совокупных затрат в течение всего срока эксплуатации.

Первые 20 Actros 1841 LS для Группы Компаний «О2 Рус» были отгружены 18 августа с территории завода «Мерседес-Бенц» в Набережных Челнах. Во время торжественной церемонии первой отгрузки после экскурсии по образцовому производству ООО «ДК РУС» символический ключ от новеньких грузовиков был вручен собственникам «О2 Рус» — Емельянову О. А. и Антипову О. Р. В церемонии принимали участие исполнительный директор ООО «ДК РУС» Ю. Ольбердинг и директор по продажам и послепродажному обслуживанию Г. Гильфанов.

Это — первые автомобили марки Mercedes-Benz для «О2 Рус». Тягачи флагманской модели Actros оборудованы экономичным и надежным двигателем «Мерседес-Бенц» OM 501 LAV/3 мощностью 408 л. с., соответствующим экологическому стандарту Евро 5, коробкой передач с автоматическим переключением PowerShift, просторной кабиной MegaSpace с двумя спальными полками и кондиционером. На грузовики были подписаны сервисные контракты с расширением гарантии. Все водители прошли полноценный теоретический курс и обучение базовым навыкам экономичного вождения на базе учебного центра завода «Мерседес-Бенц» в Набережных Челнах.

ГК «О2 Рус» ведет свою историю с 2005 года, когда был приобретен первый автомобиль марки «КАМАЗ». Все последующие годы компания активно развивалась, увеличивая клиентский портфель, географию перевозок и автопарк, который стал пополняться грузовыми автомобилями европейских производителей уже с 2008 года. На сегодняшний день «О2 Рус» имеет в собственном парке более 190 «европейцев», маршруты которых проходят через всю территорию РФ, а также Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Непростая экономическая ситуация и, как следствие, жесткая конкуренция на Российском рынке грузоперевозок, постоянно стимулируют грузоперевозчиков к увеличению эффективности и сокращению расходов. Не обошла эта учесть и «О2 Рус»: грамотно выстроенные отношения с постоянными партнерами и активное привлечение новых клиентов позволили повысить средний пробег грузового автомобиля в парке до 20.000 км/мес и выше. Безусловно, такая работа «на износ» влечет за собой необходимость пристального внимания к техническому состоянию транспорта, а также чрезвычайные требования к качеству и надежности автомобилей. А грузовики «Мерседес-Бенц» как нельзя лучше соответствуют возросшим требованиям, больше зарабатывают, и этим обеспечивают быстрый возврат инвестиций.

Первое знакомство в «О2 Рус» с грузовым автомобилем Mercedes-Benz состоялось в 2015 году, когда ООО «ДК РУС» предоставило для длительного тест-драйва седельный тягач Actros 1846 LS, собранный на заводе в Набережных Челнах и оборудованный фирменной системой телеметрии FleetBoard. Установленная телематическая система позволила не только провести полноценный анализ автомобиля в реальных условиях эксплуатации и его экономичности на маршрутах с грузами «О2 Рус», но и оценить труд водителей, собрать сведения для последующего обучения и работы над ошибками.

Только самостоятельно убедившись в эффективности «Мерседес-Бенц» Actros, его надежности, простоте управления коробкой передач с автоматическим переключением PowerShift, низкому расходу топлива и стоимости владения, собственниками ГК было принято решение о единовременной закупке самой крупной партии новых автомобилей в истории компании. Значительный рост автопарка позволит удовлетворить запросы на увеличение объема заказов со стороны текущих ключевых партнеров, а также усилить позиции в плане привлечения новых клиентов.

Немаловажным фактором сделки является её финансирование, которое осуществлялось посредством ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» (ООО «МБФСР»). Успешная совместная работа отделов продаж корпоративным клиентам «ДК РУС» и «МБФСР», использование различных финансовых инструментов позволили разработать оптимальное комплексное предложение для эффективного начала работы ГК «О2 Рус» со звездой Mercedes-Benz. Actros.