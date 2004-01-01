Генеральный директор предприятия Валерий Мальцев представил Главе ведомства образцы инновационной агротехники, производство которой стало возможным в том числе при поддержке государственных программ. В их числе — зерноуборочный комбайн RSM 161, который уже второй сезон успешно отработал на полях, а также главные премьеры выставки — зерноуборочный NOVA и кормоуборочный RSM F 2650, появление которых на рынке ожидается уже в следующем году.

«Такая инновационная активность в отрасли обусловлена в том числе и расширением инструментов государственной поддержки. У нас сейчас в рамках постановления № 1312 и с привлечением займов Фонда развития промышленности России реализуется 14 проектов по разработке и серийному производству современной техники», — отметил Денис Мантуров в ходе пресс-конференции, которую дал на стенде компании.

Министр с удовлетворением отметил и высокую эффективность другой государственной программы - 1432, которая сала одним из главных драйверов интенсивного техперевооружения сельского хозяйства и роста производства аграрного машиностроения. «Значительный рост производства отечественной сельхозтехники связан с реализацией правительственной программы субсидирования производителей сельхозтехники в рамках постановления Правительства России № 1432. В 2013—2015 годах благодаря программе субсидирования удалось избежать падения производства сельхозтехники, а по ряду машин, напротив, нарастить выпуск продукции», — сказал он.

В частности, компания Ростсельмаш второй сельскохозяйственный год подряд завершает с почти 30-процентным ростом производства и с высокой активностью как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.