В церемонии открытия завода приняли участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский, президент УХК «ПРОМАГРО» Федор Клюка, генеральный директор АПК «ПРОМАГРО» Константин Клюка, глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых и другие представители власти и бизнеса.

Новый завод вошел в топ-10 самых крупных в России, выпускающих охлажденное мясо. Проект разрабатывали совместно российские и немецкие специалисты. Общая площадь нового мясоперерабатывающего комплекса — 50 тысяч квадратных метров. Производительность 1 млн. голов в год. На предприятии создано 200 новых рабочих мест.

На новом заводе от загрузки до выхода конечного продукта используются современные технологические решения: убойное оборудование компании BANSS (Германия); система производственного учета и сканирования полутуш CSB-System; холодильное оборудование компании «Термокул».

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко отметил: «Еще один хай-тек появился в Старом Осколе — самое современное предприятие. Хочу поздравить всех старооскольцев с успешным завершением этого инвестиционного проекта».

Инвестиции в проект составили 1,78 млрд. рублей. Кредитные средства предоставил банк ВТБ. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский отметил: «Мы успешно сотрудничаем с АПК «ПРОМАГРО» на протяжении 11 лет и рады, что помогли нашему партнеру в создании на территории Белгородской области завода по производству и переработке мясной продукции. Кроме того, запуск в Старом Осколе столь крупного промышленного предприятия обеспечило регион новыми рабочими местами».

Президент УХК «ПРОМАГРО» Федор Клюка: «Планов громадье. Когда иногда слышишь по телевизору, что не дают бизнесу работать — смешно. У нас бизнесу открыта дверь — только работай».

В дальнейших планах «ПРОМАГРО» — строительство цеха по производству полуфабрикатов и деликатесной продукции, а также цеха по переработке отходов производства. Помимо всего компания работает над созданием своей торговой марки.

«Мы уже разрабатываем собственную торговую марку, и после запуска третьей очереди завода, в конце 2017 года — начале 2018 года мы выйдем на рынок брендированной продукции в виде охлажденного товара и полуфабрикатов», — рассказал генеральный директор АПК «ПРОМАГРО» Константин Клюка.