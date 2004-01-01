В категории «1500» нашими конкурентами были Maschio-Gaspardo, Kuhn, Metal Fach, Kverneland, McHale, Krone, Navigator (Россия). По регламенту соревнований участники должны были собрать траву на 4-х полосах по 400 м каждая.

Скорость и время экипажей оценивали представители Subaru Club-Пермь, а качество рулонов и подборки представители регионального Министерства сельского хозяйства. Оценка проводилась по таким показателям как: время прохождения дистанции, качество подбора, плотность рулонов и равномерность обмотки сеткой.

В захватывающем финальном заезде, когда средняя скорость лидеров, включая развороты, была около 20 км/ч, Lely Welger RP 160, пилотируемый самым молодым 21 летним механизатором Дмитрием Кобелевым, финишировал с преимуществом в 27 секунд.

Для многих зрителей пресс-подборщик Lely Welger, участвовавший в соревнованиях в первый раз, стал «тёмной лошадкой». «Продукция немецкого завода Welger, принадлежащего компании Lely, пользуется большой популярностью во всем мире, в том числе и в южных областях России, однако на рынок Пермского края вышла недавно. Мы считаем, что победа в этом уникальном соревновании позволит нам повысить узнаваемость бренда и укрепить свои позиции на рынке Урала». — пояснила менеджер по маркетингу «Лейли Рус» Татьяна Сушина.

Выражаем благодарность нашему дилеру «Смарт Дейри» за организацию и участие в мероприятии, ООО «Натурпродукт», за предоставленный пресс-подборщик и организаторов «Аграрного поединка 2016» ООО «Навигатор-Новое машиностроение».