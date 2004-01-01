Одним из главных итогов деловой программы московского «Агросалона» стало подписание соглашения о сотрудничестве компании Ростсельмаш и Оренбургской области, которое прошло на площадке форума. Стороны договорились не только об объемах обновления машинотракторного парка в 2017 году, но и о существенных финансовых условиях. Компания предоставляет аграриям региона беспрецедентную скидку в размере 1 млн. рублей на каждый трактор VERSATILE 2375. Всего, согласно договоренностям, с корпоративной субсидией в Оренбург будет отправлено 25 таких машин.

— Мы предоставляем данную преференцию Оренбургской области как нашему давнему и постоянному партнеру, — подчеркнул генеральный директор компании Валерий Мальцев. — Недавно на Ростсельмаш заработало новое производство — по выпуску тракторов VERSATILE 2375. В этом сельхозгоду мы планируем произвести несколько сотен тракторов данной модели, и уже есть первые машины. Оренбургская область одной из первых подала заявку на покупку партии данной техники.

— Обеспеченность хорошей техникой, использование современных технологий, оборудования — важная составляющая достойного урожая, успешного развития аграрного сектора. Новые машины, новые технологии — это то, на что сегодня надо ориентировать сельхозтоваропроизводителей, — отметил министр сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов.