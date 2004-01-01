Ключевые спикеры вебинара:

Мария Ивасенко, руководитель проектов исследовательской компании «Технологии Роста»

Руслан Асваров, генеральный директор, «Самурская Долина»

Эксперты обсудят эти и другие вопросы:

Динамика потребления тепличных овощей россиянами

Инвестиционный потенциал российского рынка теплиц

Инвестиционные проекты Теплицы по федеральным округам в России

Потенциал тепличного строительства в рамках обеспечения импортозамещения в России

Практический пример — инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса ООО «Самурская Долина» (Республика Дагестан)

Вебинар проводится в рамках подготовки к форуму «Тепличные комплексы России 2016 » (7−8 декабря, Москва).

Вебинар будет проходить на английском языке. Материалы на русском можно будет получить по запросу через несколько дней после вебинара.

Зарегистрироваться на вебинар или оставить запрос на материалы: https://attendee.gotowebinar.com/register/1530895496962755331

Контакты: Эльвира Сахабутдинова, +7 499 505 1 505, ESakhabutdinova@vostockcapital.com