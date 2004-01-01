Бесплатный вебинар «Инвестиции в тепличную отрасль России» состоится 20 октября
В настоящее время в России строят 170 тепличных комплексов с объемом инвестиций примерно 24 млрд руб.Октябрь 2016
Ключевые спикеры вебинара:
Мария Ивасенко, руководитель проектов исследовательской компании «Технологии Роста»
Руслан Асваров, генеральный директор, «Самурская Долина»
Эксперты обсудят эти и другие вопросы:
- Динамика потребления тепличных овощей россиянами
- Инвестиционный потенциал российского рынка теплиц
- Инвестиционные проекты Теплицы по федеральным округам в России
- Потенциал тепличного строительства в рамках обеспечения импортозамещения в России
- Практический пример — инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса ООО «Самурская Долина» (Республика Дагестан)
Вебинар проводится в рамках подготовки к форуму «Тепличные комплексы России 2016» (7−8 декабря, Москва).
Вебинар будет проходить на английском языке. Материалы на русском можно будет получить по запросу через несколько дней после вебинара.
Зарегистрироваться на вебинар или оставить запрос на материалы: https://attendee.gotowebinar.com/register/1530895496962755331
Контакты: Эльвира Сахабутдинова, +7 499 505 1 505, ESakhabutdinova@vostockcapital.com
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