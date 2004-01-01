Судейский штаб состоял из представителей Субару клуб Пермь (организаторов авторалли в Пермском крае), оценивавших скорость экипажей, и судейской комиссии, проводившей оценку качества заготовки рулона. В состав этой комиссии вошли представители Кировской машиноиспытательной станции, управления сельского хозяйства Пермского района, а возглавил судейскую комиссию председатель Пермского Союза молочников Н. П.Капустин.

Сами гонки получились по-настоящему азартными и динамичными. Порой экипажи вырывали первенство друг у друга на последних нескольких метрах, финишировали с разницей в одну секунду. Но скорость — не единственный критерий, определивший победителя. После прохождения дистанции участникам начисляли штрафные минуты за некачественную обвязку рулона, за низкую плотность рулона и некачественный подбор валка.

Итоговые результаты в квалификационных заездах, с учетом штрафных минут, следующие:

Категория 1200

КУН Восток Навигатор — Новое машиностроение: пресс-подборщик RB12/2000 NW, Итоговое время 8 минут 54 секунд Биоком Технология: пресс-подборщик РППО «ФЬЮЖН» (разработчик McHale, Ирландия), Итоговое время 10 минут 21 секунда

Категория 1500

Спецтехника: пресс-подборщик KRONE Comprima F-155, Итоговое время 5 минут 52 секунды Смарт Дейри: пресс-подборщик Lely КУН Восток

Самым захватывающим зрелищем стал финал соревнований, в который вошли по три призера из обоих квалификационных заездов. Не всем участникам, добивавшимся наивысшей скорости, удалось избежать штрафных минут, порой значительно повлиявших на итоговый результат, начисленных за некачественную заготовку. В финале на пьедестал почета поднялись следующие команды:

Смарт Дейри: пресс-подборщик Lely Навигатор — Новое машиностроение: пресс-подборщик RB12/2000 NW, Итоговое время 9 минут 07 секунд Биоком Технология: пресс-подборщик РППО «ФЬЮЖН» (разработчик McHale, Ирландия), Итоговое время 9 минут 16 секунд

Компания Навигатор — Новое машиностроение выступила не только в качестве организатора мероприятия, но также выставила три экипажа. В финал вышел только один экипаж с пресс-подборщиком RB12/2000 NW под управлением пилота, инженера-испытателя Александра Патлусова. Этот же пресс-подборщик занял второе место в финале гонок.

Идея соревнований — сравнить производительность различных пресс-подборщиков в одинаковых условиях — родилась три года назад. Тогда организатор мероприятия, компания «Навигатор — Новое машиностроение», устроил гонки между своими машинами и машинами известного мирового бренда. Год назад уже соревновалось 7 пресс-подборщиков ведущих мировых производителей из Германии, Италии, Польши и России.

Напомним, что в мае ООО «Навигатор — Новое машиностроение» получило грант от Фонда содействия инновациям на введение в серийное производство пресс-подборщика RB12/2000 NW.

Результаты гонок комментирует председатель оргкомитета, генеральный директор ООО «Навигатор — Новое машиностроение» Артём Галицкий:

«В первую очередь хочу констатировать, что соревнования состоялись. И поэтому выражаю слова благодарности всем командам, которые приняли в них участие. За счет того, что участников в этом году было действительно много, мероприятие получилось представительным и интересным.

Наши соревнования не претендуют на абсолютную объективность. И их результат совсем не означает, что пресс-подборщик победитель однозначно лучшие остальных. Но при конкретных условиях (погода, урожайность, трактор, механизатор) кто-то оказался первым, а кто-то последним. Здесь как в спорте, всегда есть элемент везения.

Несколько слов о погоде. Да, это тот вопрос, над которым мы были не властны, но так получилось, что мы угадали, и нам удалось поймать едва ли не единственный погожий день без дождя.

Но все же погодные факторы внесли серьезные коррективы в организацию соревнований в этом году. Во-первых, в отличие от прошлого года, нынче на Урале было засушливое лето. Из-за этого урожайность трав оказалась значительно ниже. Соответственно, маленький валок повлек за собой повышение скорости соревнующихся пресс-подборщиков. Ну, а раз была техническая возможность ехать быстро, не опасаясь забить подборочное устройство, то почти все гоняли на полной скорости, что сильно сказалось на качестве подбора травяной массы. Судя по времени прохождения дистанции, средняя скорость лидеров гонки, с учетом разворотов, составила 19,2 км/ч. Но после оценки качества работы на такой скорости появилось штрафное время, которое сильно поменяло ситуацию.

Отдельно поясню концепцию этих соревнований. Конечно, первое, что видят зрители — это скорость. Но если бы скорость была главным критерием оценки, то нам пришлось бы переименовать мероприятие в соревнование тракторов. В этом мероприятии главным является производительность пресс-подборщиков, количество собранной травяной массы и качество заготовленных рулонов.

Для того, чтобы все критерии судейства понимались одинаково всеми участниками соревнований, был написан регламент. Сейчас мы понимаем, что возможно, не все пункты регламента были идеальны. Например, начисление штрафных минут в тех или иных условиях, может по-разному сказаться на итоговом времени. Но хочу отметить, что в регламенте были разработаны единые правила для всех, и по этим правилам работала судейская комиссия.

К слову, говоря о судейской комиссии, хочу представить ее главных героев. Это был председатель Союза молочников Пермского края Николай Капустин, инженер Управление сельского хозяйства Пермского муниципального района Андрей Мосин, зав. отделом семеноводства ФГБНУ «Пермский НИИСХ» Алексей Артемов.

Для оценки качества работы была разработана методика, которую представители судейской комиссии разрабатывали на протяжении двух недель. Не все пункты удалось реализовать целиком опять же в силу погодных условий. По причине затяжных дождей накануне мероприятия, рулоны весили 1,5−1,8 тонн. Поэтому при оценке рулонов не было проведено их взвешивание на электронных весах. Но, поскольку методика разработана, на следующих соревнованиях, думаю, процесс взвешивания состоится. А по-хорошему, для полной объективности, стоило бы собрать и взвесить остаток несобранной травяной массы.

В заключении скажу, что судя по отзывам участников и посетителей, мероприятие удалось. Еще раз благодарю всех участников и партнеров, которые внесли вклад в его организацию».