ГК «МЕГАМИКС» приняла участие в 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходила 5−8 октября 2016 года в павильонах ВДНХ в г. Москве.

По итогам выставки научная работа «Высокоэффективная кормовая добавка «КореМикс» — фактор повышения продуктивности животноводства» специалиста по кормлению Барыкина Андрея («МЕГАМИКС») удостоилась золотой медали.

«На выставке мы решили представить совместную разработку ГК «МЕГАМИКС» и Поволжского НИИ. Эта абсорбирующая кормовая добавка предназначена для улучшения усвояемости веществ в кишечнике птиц и поросят», — комментирует А. Барыкин.

Специалисты «МЕГАМИКС» отметили, что в 2016 году выставка была организована на высоком уровне. В работе «Золотой осени» приняли участие 1,5 тысячи экспонентов из 64 регионов России и ряда зарубежных стан. За четыре дня работы выставку посетили свыше 300 тыс. человек.