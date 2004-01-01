В ходе выставки специалисты «Шелл» рассказали о комплексном подходе концерна к оптимизации и снижению операционных расходов для российских предприятий аграрного сектора, а также представили обновленную линейку смазочных материалов для сельскохозяйственной техники, включающую продукты с использованием инновационной технологии Dynamic Protection Plus.

Помимо этого, на выставке были представлены специализированные сервисы «Шелл», с помощью которых можно контролировать состояние масла и оборудования в процессе работы. Сервисы Shell LubeAnalyst , Shell LubeAdvisor , Shell LubeCoach и Shell LubeVideoCheck позволяют на ранних этапах выявить потенциальные проблемы, снижая риск поломки техники и простоев.

«Концерн «Шелл» предлагает широкий спектр продуктов, востребованных в сельском хозяйстве. Наши смазочные материалы создаются на основе тщательно подобранных базовых компонентов и присадок, которые проходят полный цикл испытаний, прежде чем допускаются к применению. Многолетний опыт технических специалистов концерна помогает решить любую задачу клиента и подобрать оптимальный пакет смазочных материалов для ведения эффективного бизнеса», — отметил Андрей Кудимов, руководитель отдела технической поддержки «Шелл» в России.

Еще несколько лет назад специалисты применяли для обслуживания агротехники, в основном, минеральные масла. Но оборудование становится более современным, и производители все чаще рекомендуют использование синтетических масел для своей техники. Например, на современные модели комбайнов могут устанавливаться двигатели, требующие применения исключительно синтетических моторных масел. Только при использовании таких моторных масел, возможно достижение максимальных межсервисных интервалов, предусмотренных производителем техники.

Летом 2016 года на своем заводе в г. Торжке концерн «Шелл» начал выпуск синтетического моторного масла Shell Rimula R6 M для тяжело нагруженных дизельных двигателей. Это первый продукт концерна, созданный с использованием технологии Dynamic Protection Plus, заключающейся в сочетании уникального базового масла, полученного не из нефти, а из природного газа и пакета адаптивных присадок последнего поколения. Работая вместе, они дополняют друг друга и улучшают КПД двигателя, помогая экономить на регулярных эксплуатационных расходах. Моторное масло Shell Rimula R6 M позволяет применять его в широком диапазоне рабочих температур и обеспечить повышенную защиту двигателя от износа, образования сажи и нагара.

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