На стенде завода в МВЦ «Крокус Экспо» была презентована новейшая линейка тракторов 4-го тягового класса серии К-4, разработанная при содействии Минпромторга РФ. Три машины из опытно-промышленной партии мощностью 190, 220 и 240 л. с., окрашенные в цвета российского флага, стали главной «изюминкой» экспозиции. Здесь же можно было видеть обновленную модель серийного «Кировца» К-744Р4 образца 2016/17 года и трактор К-744Р на гусеничном ходу. Еще одной премьерой выставки стала инновационная разработка Петербургского тракторного завода — автоматизированная коробка передач «Т5» с принципиально новой системой управления «КомандПост». Кроме того, на стенде предприятия выставили свою продукцию ключевые партнеры ПТЗ. Так, Ярославский и Тутаевский моторные заводы показали современные двигатели экологического класса Stage IIIa для тракторов «Кировец».

Высокую оценку новинкам Петербургского тракторного завода дал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время своего визита на выставку 5 октября. Директор предприятия Сергей Серебряков принял участие в рабочей встрече главы Минпромторга с руководителями ведущих отечественных заводов-производителей сельхозтехники.

Стенд ПТЗ на «Агросалоне-2016» посетили свыше 25 тыс. человек, в том числе порядка 5 тыс. потенциальных заказчиков: аграрии из более чем 30 регионов страны, а также представители дилеров из Чехии, Австралии, Франции и Болгарии. О своем желании стать официальными дилерами Петербургского тракторного завода заявили дилерские компании из Литвы, Венгрии и Германии.

В ходе деловых встреч были достигнуты договоренности о поставке до конца года 130 тракторов пяти крупнейшим отечественным агрохолдингам, еще около 80 тракторов могут быть отгружены крупным фермерским хозяйствам. Крупным успехом также можно считать около 80 заявок на предзаказ на новейшую разработку ПТЗ - «Кировец» К-4.

Справка:

АО «Петербургский тракторный завод» (дочернее общество ОАО «Кировский завод») производит 7 модификаций сельскохозяйственных тракторов «Кировец» серий К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 430 л. с. и 17 видов спецификаций дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов «Кировец».

Выпускаемая техника обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием посредством широкой сети представительств и дилерских центров (более 60 центров в России, СНГ и странах дальнего зарубежья).