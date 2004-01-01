Потери силоса не только наносят экономический урон, но также могут вызвать проблемы в связи с нахождением продукта на дорогах общественного пользования.

Joskin Duo-Cover имеет простую и эффективную конструкцию, состоящую из двух створок с сеткой, которые закрываются и давят на горку груза. Створки закреплены с двух сторон кузова. При закрытии они закрыты с перекрытием, чтобы продукт не выпадал из кузова. Тент Duo-Cover легкий и компактный. Тент также может быть установлен на надставные борта. Каждая створка поворачивается на 270° при помощи двух гидравлических моторов. Последние имеют гидравлический привод или подключены напрямую к трактору.