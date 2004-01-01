В день открытия стенд компании Ростсельмаш посетил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин. По его словам, в этом году российские компании принимают более активное участие в выставке «Молдагротех 2016». В частности, он отметил, что на ней представлен один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники — компания Ростсельмаш.

— Знаю, что покупка комбайнов Ростсельмаш идет очень активно, так как они отвечают высоким требованиям и технологиям. В том числе цена доступна для молдавских производителей, — отметил посол России в Молдове.

Господин Мухаметшин также подчеркнул необходимость и значимость проведения подобных агропромышленных мероприятий, отметив, что они способствуют повышению информированности молдавских фермеров о возможностях лизинговых программ.

«Уверен, что мы должны продолжать работу в этом направлении, убедить фермеров, что с обновлением сельскохозяйственной техники и технологий можно существенно сократить расходы и увеличить валовой сбор сельскохозяйственной продукции», — отметил посол России в Молдове.