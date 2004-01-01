С 18 по 19 ноября 2016 года в г. Сочи состоится II Всемирный Зерновой форум, крупней-шее деловое событие зернового рынка. Форум станет авторитетной площадкой для выработки предложений и рекомендаций по дальнейшему развитию отрасли и обсуждению вопросов глобальной продовольственной безопасности.

Мероприятие пройдет по поручению и под патронатом Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, организатором Форума выступает Министерство сельского хозяйства РФ.

Ключевыми темами станут: глобальные изменения и возможности на рынке зерна, финансирование зернового бизнеса, долгосрочные тренды и прогнозы на мировом рынке зерна, а также поддержка программ развития стран, нуждающихся в повышении потенциала производства, роль и перспективы Евразийского экономического союза на мировом рынке зерна и повышение эффективности зернового сектора за счет инновационных технологий.

В повестке мероприятия нашли свое отражение и важные события в зерновой отрасли России этого года: высокие показатели урожая, лидерство по экспорту пшеницы в мире, новые масштабные зарубежные контракты — эти достижения окажут положительное влияние на внутренний рынок и станут значимым событием для мировой зерновой отрасли в целом.

«Рекордный за последние 25 лет урожай, который мы собрали в 2016 году, позволит России предстать перед мировым сообществом в качестве гаранта доступности зерна всем потребителям в мире, как система, обеспечивающая мировую продовольственную безопасность и некий стабилизатор экономики не только стран-партнеров, но и всего мирового сообщества», — заявил Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Главные задачи Форума — совершенствование мировых режимов торговли зерном, создание условий для реализации международных инфраструктурных инвестиционных проектов и совершенствование системы регулирования мирового зернового рынка.

Среди главных спикеров II Всемирного Зернового форума — Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и многие другие.

Первый день Форума — 18 ноября — откроет встреча Заместителя Председателя Прави-тельства Российской Федерации А. В. Дворковича с главами иностранных делегаций и международных организаций в формате делового завтрака, на которой планируется обсудить не только повестку Форума, но и грядущие изменения в поведении России на мировой продовольственной арене. После этого пройдет пленарное заседание «Производство и рынок зерна: глобальные изменения и возможности». Позже, в тот же день, рабочую встречу с представителями российского и мирового аграрного бизнеса проведет Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев.

В рамках второго дня Форума — 19 ноября — состоится серия тематических конференций и заседаний, посвященных наиболее актуальным вопросам развития отрасли, внутренней и внешней зерновой политики. В том числе, интересный отечественным производителям в практическом плане бизнес-форум «Техника новых технологий», панельная дискуссия «Продовольственная помощь и поддержка программ развития производства в странах, нуждающихся в повышении потенциала самообеспечения зерном и продовольствием» и стратегическая сессия «Место, роль и перспективы ЕАЭС на мировом рынке зерна», в рамках которых российские и мировые участники рынка обсудят глобальные перспективы развития продовольственной индустрии. Позже, во второй половине дня, также состоится ряд мероприятий, интересных как для непосредственных участников рынка, так и для всех специалистов, связанных с отраслью. В частности, бизнес-форум «Зерновая торговля: Прикаспийский вектор», круглый стол «Обеспечение контроля безопасности, качества и фитосанитарного состояния зерна как основа глобальной продовольственной безопасности, его роль в создании условий, благоприятствующих эффективной международной торговле зерном» и бизнес-форум «Азиатский зерновой вектор»: перспективы и механизмы развития». Вечером второго дня состоится выступление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. В. Дворковича, в рамках которого будут подведены итоги Форума.

В общей сложности в работе II Всемирного Зернового форума примут участие около 2,5 тысяч человек, в том числе официальные делегации более 20 стран, руководители междуна-родных организаций и финансовых институтов, представители крупного российского и иностранного агробизнеса, ведущие мировые ученые и аналитики, а также около 300 представителей российских и зарубежных СМИ.

Форум предоставит уникальную возможность для налаживания деловых контактов, обмена мнениями и идеями между представителями органов власти государств-участников, международных организаций, бизнес сообщества, средств массовой информации и гражданского общества, ведущими мировыми экспертами и деятелями науки.



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