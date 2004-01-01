С 9 по 13 ноября на стенде А1 В павильоне 14, Митас представит основные нововведения от своей лидирующей отрасли на рынке специализированных шин.

Павел Котт, менеджер по продукции сельскохозяйственных шин Mitas, сказал: «Одним из основных моментов нашего присутствия на выставке EIMA является представление наших флотационных шин Agriterra. Предназначены они для удовлетворения конкретных потребностей фермеров, шины Митас Agriterra могут принести им более высокие урожаи благодаря низкому давлению на почву, которое вызванно флотацией шины во время работы в полевых условиях «.



Стальная конструкция каркаса сельскохозяйственных шин

Одним из главных преимуществ Agriterra флотационных шин являются их низкие эксплуатационные расходы, которые положительно влияют на расход топлива. Стальная конструкция каркаса обеспечивает более высокие возможности нагрузки, стабильность при повышенных скоростях более 30 километров в час и улучшенную устойчивость к проколам. Особенностями протектора шины являются большие пустоты в заполнении и улучшенная самоочищаемая способность. Благодаря хорошо спроектированному рисунку протектора, флотационные шиныимеют на 11% больший отпечаток, чем другие премиальные шины конкурентов и на 22% больше, чем у конкурентов, использующих риунок тракторных шин. Митас предлагает 14 вариантов флотационных радиальных шин.

Котт добавил: «Мы понимаем сложность работы в сельском хозяйстве, а так же требования по прочности шин, поэтому мы хотим предложить фермерам что-то, чтобы облегчить их рутинную работу. Именно поэтому мы разработали мобильное приложение для правильной настройки давления в шинах».

В EIMA, Митас представит новое мобильное приложение для измерения давления воздуха в шинах для Android и ОС IOS устройств, а также для телефонов с ОС Windows. Новое приложение позволит фермерам легко определить правильное давление в шинах и достичь наилучших результатов в поле и на дороге. Более подробная информация будет предоставлена еще до выставки EIMA.

Другие продукты на выставке включают:



Сверхмощные тракторные шины

Высокая производительность в сегменте с профилем 70

Муниципальные шины для различных областей применения

Шины Митас VF HC 2000 предназначены для больших тракторов с высокой мощностью, теперь мы предлагаем четыре типоразмера шин и в дальнейшем запланировано расширения размерного ряда. Главное преимущество шин, это высокая степень гибкости и поддержание постоянного давления в шинах на любой скорости. Большая площадь контакта, шины VF приводит к меньшему уплотнению почвы и повышенной мобильности в трудных и влажных условиях почвы. На своем стенде А1 В зале 14, Митас отобразит VF 710 / 70R42 HC2000.Митас HC 70 представляет новый подход к сегменту 70-х профилей доведенных до рынка высокопроизводителных шин, разработанных для тракторов мощностью до 180 лошадиных сил. В HC 70 обеспечивает улучшенную грузоподъемность, бережное воздействие на почву и комфорт на время вождения. Шины Митас HC 70 легко адаптируемы, что позволяет использовать шины в различных эксплуатационных условиях. На выставке EIMA Митас представит шину 480 / 70R34 HC70.High Capacity Municipal (HCM) — шины предназначены для коммунального использования. Данные шины универсальны и подходят для работы на различной территории, а также для монтажа для различных машин. Уникальный дизайн протектора — каскад — обеспечивает прекрасную тягу на снегу, болотистых и влажных условиях, а также оптимальные самоочищающиеся свойства. Митас предлагает пять размеров HCM шин: 400 / 80R28, 440 / 80R24, 440 / 80R28, 480 / 80R38 и новый 540 / 80R38, который представленво время выставки в Болонье.

Для получения более подробной информации о всех этих продуктов и возможности поговорить с экспертами из Mitas приглашаем вас посетить стенд A1 на выставке EIMA, которая пройдет в Болонье, Италия, с 9 по 13 ноября 2016 года.