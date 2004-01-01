Самыми надежными и эффективными с точки зрения эксплуатации вертолетами на российском рынке по праву считаются машины Leonardo Helicopters (ранее известные как AgustaWestland ). Свою историю итальянский вертолетостроитель отсчитывает с начала 20 века и за это время успел зарекомендовать себя во всех отраслях экономики: от обслуживания нефтяных платформ и медицинской эвакуации до VIP-перевозок. В модельном ряду Leonardo Helicopters можно найти вертолеты для любых задач, погодных условий и кошелька. От машин легкого класса для 4−7 пассажиров, типа AW119 и GrandNew, до средних вертолетов, типа AW139 и тяжелых AW189, рассчитанных на перевозку до 19 пассажиров.

В отличие от нефтегазового сектора, где компаниям требуются вместительные вертолеты для перевозки целых бригад и оборудования, аграрному бизнесу Leonardo Helicopters предлагает более легкие и оптимальные в эксплуатации вертолеты легкого класса. Новейшим представителем среди них является вертолет GrandNew.

Этот универсальный вертолет — эталон безопасности, он оснащен двигателями Pratt&Whitney, мощность которых 1500 лошадиных сил. Сами двигатели контролируются автоматикой: комплексной цифровой системой управления двигателем FADEC. Благодаря этой системе надежный вертолет GrandNew может без труда эксплуатироваться в различных погодных условиях. GrandNew является многофункциональным вертолетом, который может выполнять широкий спектр задач там, куда трудно добраться наземным транспортом или самолетом, в сложных погодных условиях арктического климата, пустынь и морей. Вертолет оснащен самыми передовыми технологиями, в том числе кабиной экипажа с полностью цифровой экранной индикацией, а также новейшей навигационной системой, основанной на дублированной системе управления полетом FMS. Исключительная устойчивость вертолета в режиме висения и уникальные характеристики при полете на одном двигателе повышают безопасность пилотирования и делают GrandNew незаменимым для выполнения сложных задач, таких как аэро-фотосъемка.

Просторный салон вертолета GrandNew позволяет легко менять конфигурацию и выполнять различные специальные задачи: пассажиро- и грузоперевозки, охрану правопорядка, поисково-спасательные операции, пожаротушение, обучение и медицинскую эвакуацию. Кстати, 29 вертолетов GrandNew в медицинской эвакуации уже спасают жизни по всему миру.

Приобрести надежного помощника бизнеса — вертолет GrandNew — можно в России через компанию Exclases Holdings Ltd., которая выступает эксклюзивным дистрибьютором престижных машин Leonardo Helicopters. Она была создана в результате подписания соглашения о дистрибуции вертолетов итальянского производства в России и странах СНГ компанией Loyd’s Investments Corp. и ОПК «Оборонпром» и работает на российском авиационном рынке с мая 2008 года.

Примечательно, что Exclases Holdings Ltd. работает не только в области продаж вертолетов, но и участвовала в создании реального промышленного предприятия в России. В результате долгосрочного сотрудничества между Leonardo Helicopters и ОПК «Оборонпром» был построен российский завод «ХелиВерт» по сборке вертолета среднего класса AW139. Этот вертолет по праву считается бестселлером итальянского производителя — за годы производства AW139 был заказан более 200 организациями и частными лицами из 60 стран, в мире эксплуатируется свыше 800 таких вертолетов. Это — самый быстрый гражданский вертолет в мире, лучшая двухдвигательная винтокрылая машина своего класса по летным характеристикам и размерам салона.

Партнерами-учредителями сборочного производства стали холдинг «Вертолеты России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром») и Leonardo Helicopters. Компания Exclases Holdings Ltd. внесла в этот процесс серьезный вклад, поскольку с момента основания в 2008 году поставила своей целью освоение в России производства самых современных винтокрылых машин. Фактически Exclases Holdings Ltd. гарантировала производителю и партнерам в России загрузку данного производства заказами, что, в конечном итоге, и сделало возможным воплощение этого беспрецедентного для российской авиационной отрасли проекта. Предприятие заработало в 2012 году в подмосковном Томилино, а лицензионная сборка итальянских вертолетов среднего класса AW139 успешно идет уже четыре года. Одним из первых, кто выбрал вертолет AW139, стал Председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Судить о том, насколько хороши вертолеты Leonardo Helicopters для России несложно. Официальный дистрибьютор Exclases Holdings Ltd. за восемь лет активной деятельности поставила в регион более 50 новых вертолетов. Exclases Holdings Ltd. и дальше намерена участвовать в развитии вертолетной индустрии в России и СНГ путем продажи машин технологического лидера Leonardo Helicopters.