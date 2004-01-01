Agrimax Force

Если говорить о сельскохозяйственной технике, то на ум в первую очередь приходят тракторы — выносливые и незаменимые «рабочие лошадки», используемые фермерами по всему миру. BKT уделяет особое внимание исследованию и разработке специальных шин для мощных тракторов (свыше 250 л. с.). Посетители выставки увидят один из лучших продуктов компании для этого сегмента — шину Agrimax Force размерностью IF 800/70 R 42. Благодаря усовершенствованной технологии IF она превосходит стандартную шину аналогичной размерности по грузоподъемности при сниженном давлении и, таким образом, значительно снижает уплотнение почвы. Кроме того, при переезде с дороги на поле и обратно она позволяет развивать скорость до 65 км/ч без изменения давления. Это обеспечивает существенную экономию времени.

Agrimax Sirio

Для высокопроизводительных тракторов компания BKT предлагает модель Agrimax Sirio, специально разработанную для буксировки тяжелых грузов. Несмотря на высокую скорость, на которую рассчитана эта передовая шина с индексом скорости E (до 70 км/ч даже при буксировке тяжелых грузов), она отличается удивительной экологичностью. Это стало возможным благодаря сниженному сопротивлению качению, которое положительно сказывается на расходе топлива и выбросе вредных веществ. На выставке EIMA шина Agrimax Sirio будет представлена в размерности 710/70 R 38.

Agrimax Spargo

Маневренное движение между рядами без повреждения культур и минимальное уплотнение почвы — именно такие требования предъявляются к шинам, предназначенным для распылителей. Шина Agrimax Spargo, которая будет показана на выставке EIMA (размерность VF 380/90 R 46), в полной мере соответствует этим критериям. Кроме того, благодаря усовершенствованной технологии VF она заметно превосходит стандартную шину аналогичной размерности с таким же давлением воздуха по грузоподъемности.

Agrimax RT 600

Мягкость — это очень важное качество, особенно для работы на пастбищах, лугах и рыхлой почве. Для аккуратного движения по этим поверхностям компания BKT предлагает модель Agrimax RT 600. На выставке EIMA ее можно будет увидеть в размерности 800/65 R 32. Эта шина отличается выдающейся проходимостью, высокой грузоподъемностью, поразительной устойчивостью и прекрасной тягой.

Ridemax FL 693 M

Прицепы, цистерны и разбрасыватели, ежедневно применяемые на дорогах, можно оснастить шинами серии Flotation, разработанными для сельскохозяйственных прицепов. В Болонье будет представлена шина Ridemax FL 693 M размерностью 560/60 R 22.5, рассчитанная главным образом на движение по дорогам общего пользования (75% от общего времени эксплуатации). Эта шина обладает отличными характеристиками самоочищения, прекрасным ходовым комфортом, топливной экономичностью, сниженным сопротивлением качению и индексом скорости D/E. Она идеально подходит для смешанной эксплуатации на дорогах и за их пределами.

Multimax MP 522

На своем стенде компания BKT покажет две шины для агропромышленного применения: Multimax MP 522 (460/70 R 24) и Con Star (400/70 — 20). Multimax MP 522 представляет собой радиальную шину с усиленным бортом и каркасом из металлокорда. За счет этого достигается великолепное сцепление, превосходная стойкость к проколам, выдающаяся грузоподъемность и невероятная устойчивость — важнейшие качества при выполнении землеройных и погрузочно-разгрузочных работ.

Con Star

Шина Con Star, специально разработанная для агропромышленного погрузочно-разгрузочного оборудования, обращает на себя внимание превосходной устойчивостью в вертикальном и поперечном направлениях. Крупные грунтозацепы увеличивают пятно контакта, что способствует повышению грузоподъемности. Вероятность порезов и повреждений уменьшена за счет применения специальной резиновой смеси, которая также увеличивает срок службы шины.

Международная выставка сельскохозяйственного и садового оборудования — это крупное событие для итальянского рынка и, конечно же, идеальный повод для демонстрации лучших изделий ВКТ. Компания примет участие в этой выставке совместно с UNIVERGOMMA, одним из ведущих импортеров и дистрибьюторов шин в Италии. Лучия Сальмазо (Lucia Salmaso), управляющий директор европейского подразделения ВКТ, отметила: «Нам очень приятно участвовать в болонской отраслевой выставке вместе с компанией UNIVERGOMMA, которая занимается дистрибуцией наших сельскохозяйственных шин в Италии с 2010 года. Благодаря обширной сети торговых агентов и специалистов, охватывающей всю территорию страны, UNIVERGOMMA гарантирует быструю доставку продукции и, что еще важнее, предлагает техническую поддержку и квалифицированное послепродажное обслуживание клиентов. Для нас это крайне важно, так как шины BKT являются исключительно высокотехнологичными продуктами, распространение которых требует профессионального подхода и надежного положения на рынке. Чтобы подчеркнуть успешность этого сотрудничества, на выставке EIMA мы представим свою экспозицию под девизом: BKT и UNIVERGOMMA — вместе в светлое будущее… Стабильное и надежное, как шины BKT».

Компания BKT на выставке EIMA-2016 — с 9 по 13 ноября 2016 года в выставочном центре BolognaFiere. Зал 16 — стенд A5