Заместителем генерального директора по Центральному и Южному региону назначен Владимир Завертнев, последние 2 года занимавший должность зам. генерального директора по птицеводству в российском филиале кормовой компании «АгроФид Рус».

Напомним, что ранее команда «МЕГАМИКС» пополнилась еще одним руководителем, имеющим опыт работы в европейской компании: Татьяна Щербакова назначена заместителем ген. директора.

По материалам пресс-службы компании.