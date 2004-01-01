Форум «Тепличные комплекс России: инвестиции, инновации и обустройство» (7−8 декабря, Москва, «Балчуг Кемпински») соберет всего более 350 руководителей тепличных комплексов, инвестиционных проектов, агрохолдингов, инвесторов, представителей правительства, руководители торговых сетей и сервисных компаний, президентов национальных союзов и ассоциаций.

Самое интересное в программе форума:

Представление 60+ тепличных инвестиционных проектов со сроком реализации 2016−2020 гг. со всех регионов России

со сроком реализации 2016−2020 гг. со всех регионов России Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги. Финансирование и инвестиционный климат

Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги. Финансирование и инвестиционный климат «Встречи с инвесторами»: инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч

инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч Эффективные стратегии ведения бизнеса! Генерация энергии, строительство, инфраструктура, бизнес-план для успешного развития предприятия

Генерация энергии, строительство, инфраструктура, бизнес-план для успешного развития предприятия Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования

Контактное лицо: Эльвира Сахабутдинова, руководитель форума,+7 499 505 1 505

ESakhabutdinova@vostockcapital.com

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