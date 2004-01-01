Фото: Минсельхоз РФ
Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ, подтвердил свое участие в форуме «Тепличные комплексы России 2016»
Джамбулат Хатуов примет активное участие в пленарном заседании, где будут обсуждаться инвестиционные перспективы тепличной отрасли РоссииНоябрь 2016
Форум «Тепличные комплекс России: инвестиции, инновации и обустройство» (7−8 декабря, Москва, «Балчуг Кемпински») соберет всего более 350 руководителей тепличных комплексов, инвестиционных проектов, агрохолдингов, инвесторов, представителей правительства, руководители торговых сетей и сервисных компаний, президентов национальных союзов и ассоциаций.
Самое интересное в программе форума:
- Представление 60+ тепличных инвестиционных проектов со сроком реализации 2016−2020 гг. со всех регионов России
- Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги. Финансирование и инвестиционный климат
- «Встречи с инвесторами»: инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч
- Эффективные стратегии ведения бизнеса! Генерация энергии, строительство, инфраструктура, бизнес-план для успешного развития предприятия
- Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования
Контактное лицо: Эльвира Сахабутдинова, руководитель форума,+7 499 505 1 505
ESakhabutdinova@vostockcapital.com
Официальный сайт www.greenhousesforum.com
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