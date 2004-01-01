Выставка «ЮГАГРО» пройдет 22−25 ноября 2016 года в г. Краснодаре в ВКК «Экспоград Юг». Традиционно в выставке примут участие крупнейшие представители сельхозотрасли не только России, но и Франции, Германии, Италии, Венгрии, Китая и других стран.

Экспозиция компании «Лилиани» будет расположена на открытой площадке № 2 на площади 396 кв. м.

Ростовский производитель представит на выставке следующие новинки: свекольный бункер БПС-34, автоперегрузчик МВА-450 с функцией разбрасывания, бункер-перегрузчик БП-25/31 на 8-колесной подвеске, МЗУ с системой внесения консерванта, а также двухсекционный бункер-перегрузчик зерна БП-16.С2 с системой протравливания семян, который в 2016 году стал серебряным призером конкурса инновационной техники «Агросалон».

Свекольный бункер БПС-34 предназначен для оптимизации агрологистики на уборке сахарной свеклы. При использовании этой машины в процессе уборочной возможно повысить производительность свеклоуборочных комбайнов и, соответственно, сократить сроки работ. БПС-34 — принципиально новое технологическое решение в линейке техники «Лилиани», дающее начало отдельному производственному направлению.

Еще одна премьера — автомобильный перегрузчик МВА-450 с функцией разбрасывания. Практическая польза новой разработки заключается в том, что, принимая сыпучий груз от автотранспорта, эта машина может его забросить в любую точку хранилища. Максимальная дальность забрасывания составляет 23 м, а максимальная высота — 8 м. Это позволяет использовать площадь зерноскладов более рационально без дополнительных операций. МВА-450 с разбрасывающим механизмом фактически открывает новую нишу в области логистики зерноскладов и новый подход к выстраиванию организационных процессов.

Также среди новинок будет представлен бункер-перегрузчик БП-25/31 на 8-колесной подвеске с низким давлением в шинах, предназначенный для использования на севе и уборке риса. Подвеска оказывает меньшее давление на почву, благодаря чему может использоваться на водянистых поверхностях.

В качестве экспоната будет представлена и зерноупаковочная машина МЗУ с опцией внесения консерванта, которая решает вопрос с одновременным добавлением консерванта при закладке зерна на хранение в пластиковые рукава. Ручное внесение консерванта лейкой или аналогичными приспособлениями не обеспечивает равномерного его распределения в зерновой массе, поэтому применять его нецелесообразно и небезопасно. МЗУ «Лилиани» распределяет консервант сбалансированно по всему закладываемому в рукав объему.

Еще одним экспонатом будет модель бункера БП-16.С2, которая завоевала серебряную медаль конкурса инновационной техники «Агросалон». Наградой этот бункер был отмечен за возможность применения не только на уборке, но и на севе при загрузке сеялок, что позволяет в 6−7 раз сократить простои техники во время загрузки и на 25−35% повышает производительность посевного комплекса в целом. Ключевая особенность модели — двухсекционность. Секции предназначены для загрузки семян и удобрений одновременно. Система протравливания семян, которой оснащен бункер, дает возможность протравливать семена в процессе самозагрузки бункера прямо на поле, это уменьшает количество технологических операций.

К тому же, БП-16.С2 — это первый габаритный бункер в модельной линейке компании, который может быть использован на дорогах общего пользования.

Компания «Лилиани» приглашает всех на свой стенд № Y115 на открытой площадке № 2 ВКК «Экспоград Юг».

Получить пригласительный билет от компании «Лилиани» на бесплатное посещение выставки «ЮГАГРО» Вы можете, отправив запрос на электронный адрес caregorodceva@liliani.ru.