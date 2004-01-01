Цистерна JOSKIN VOLUMETRA, изначально разработанная, чтобы встроить объемный насос (с эксцентрическим винтом, с лопастями или центробежный), сегодня предлагается в версии с вакуумным насосом и насосом storm (комбинация вакуумного насоса для всасывания и центробежного для нагнетания).

VOLUMETRA с/без пазов доступна в версии с двумя осями (от 10 500 до 20 000 л) или тремя осями (от 18 500 до 22.900 л) и имеет многочисленные преимущества:

— cамонесущая структура из стали ВПТ, которая позволила снизить массу транспортного средства и при этом подходит для всех технологий внесения навозной жижи. Модель Volumetra также оснащена ходовой частью с гидроподвеской hydro-tandem/tridem, крепящейся на болтах, благодаря чему вoзможно её расположение в зависимости от веса задненавесного орудия. Это гарантирует адекватное распределение нагрузки между цистерной и орудием.

— прочный задний подъемник, совместимый с любыми задненавесными орудиями, даже самыми широкими;

— конструкция с низким центром тяжести, увеличивающaя комфорт работы и устойчивость;

— гидропневматическая подвеска дышла доступна для некоторых моделей;

— концепция качественного и стандартизированного производства для гарантии лучшего соотношения цены и качества;

— выбор насоса для любых условий эксплуатации;

— дополнительное оборудование, доступное в опции: насосный боковой или фронтальный рукав и т. д.

Успех модели Volumetra продолжается!