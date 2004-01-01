Международная выставка сельского хозяйства «KazAgro/KazFarm 2016» проводилась при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Федерального Министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии (BMEL), Акимата города Астаны, АО «Национальный управляющий холдинг «КАЗАГРО», VDMA (Союз немецких машиностроителей) и собрала на одной площадке крупнейших представителей АПК Казахстана, России и других стран.

Компания «Лилиани», зарекомендовавшая себя в агросфере Казахстана как производитель техники для прогрессивных технологий, за время выставки провела ряд переговоров с действующими клиентами из числа сельскохозяйственных компаний и холдингов, а также с потенциальными клиентами.

Совместно со специалистами «Лилиани» консультирование на стенде вели казахстанские партнеры компании — ТОО «ТехноЛизинг» и Eurasia Group Kazakhstan LLC, которая является дилером «Лилиани» на территории Казахстана.

«ТехноЛизинг» предлагает технику ростовского производителя в лизинг на выгодных условиях. Первоначальный взнос составляет 20% стоимости, остальная сумма погашается в течение 4 лет равными платежами. Ставка вознаграждения при этом составляет 19%, 10 из которых субсидируются государством.

Сельхозпроизводители Казахстана по достоинству оценили перспективы применения технологий, продвигаемых ростовской компанией, уровень доступности техники и ее результативность. В преддверии весенней посевной особой популярностью пользовалась технология загрузки посевных комплексов с помощью бункера-перегрузчика. Применение бункеров-перегрузчиков на севе позволяет на 30−40% повысить производительность посевных комплексов и сократить простои этой техники на загрузке в 6−7 раз.