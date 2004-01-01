Группа Компаний «МЕГАМИКС» получила статус «Привлекательный работодатель-2016», присвоенный рекрутинговым порталом Superjob.ru. Компания оценивалась по нескольким критериям работы, включая уровень вознаграждения и отсутствие жалоб соискателей на вакансии в период публикации их на портале, а также отсутствие жалоб на нарушение условий трудового соглашения в первые 6 месяцев после трудоустройства.

Руководство и персонал ГК «МЕГАМИКС» всегда тщательно и ответственно подходит к подбору персонала, который является ключевым движущим элементом бизнеса. Сейчас в компании, имеющей разветвленную сеть филиалов и крупнейшую производственную мощность в России, работает порядка 400 сотрудников.

Гаспарова Екатерина, служба персонала «МЕГАМИКС»: «Мы благодарны порталу Superjob за премию, которая только подтверждает компетенции «МЕГАМИКС» как надежного работодателя. Приходя на собеседования, кандидаты всегда отмечают такие привлекательные стороны работы в «МЕГАМИКС», как стабильность, постоянное развитие компании и сотрудников, перспективы профессионального и карьерного роста. Кроме того, немаловажным фактором является репутация «МЕГАМИКС» как лидера на рынке. Наверное, лучше всего развитие компании иллюстрирует эффективность тот факт, что в последнее время мы стали привлекательны для кандидатов из европейских компаний».