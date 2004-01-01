На мероприятии компания Ростсельмаш подвела итоги работы в 2016 сельскохозяйственном году, ознакомила партнеров с основными перспективными целями на ближайшие годы и задачами на 2017 схг. и наградила лучшие партнерские организации.

Приветствуя собравшихся, генеральный директор Валерий Мальцев подчеркнул, что во взаимоотношении с поставщиками Ростсельмаш делает акцент на совместном развитии: «Сегодня у нас более 600 поставщиков. Это огромная цифра. Она показывает глубину производства в России. Свой акцент мы делаем на совместном развитии с надежными поставщиками. Поэтому мы планируем и дальше укреплять сложившиеся партнерские отношения».

Бизнес Ростсельмаш выстроен таким образом, что создает максимально комфортные условия для продуктивной совместной работы, а перспективы развития компании обеспечивают дополнительные возможности и для партнеров. Так, 30-процентный рост производственной программы в последние два года привел к заметному росту объемов покупных деталей и узлов.

В составе агромашин комплектующие выходят на новые зарубежные рынки (сегодня в числе импортеров нашей продукции уже пять десятков стран), а в составе новых моделей и типов машин занимают новые ниши рынка компонентов. Яркий пример тому — организация тракторного производства. Из порядка 1,5 тыс. деталей и узлов, из которых состоит трактор 2375, за рубежом Ростсельмаш закупает чуть более 300. Остальные предприятие освоило на собственном производстве или на площадках поставщиков в России. «В дальнейшем, когда будем создавать производство других тракторов, мы будем идти по такому же пути. Нам интересен полный производственный цикл, начиная от отливки, раскроя, штамповки», — подчеркнул генеральный директор. Он уточнил, что в перспективных планах — освоение полновесного выпуска целого ряда тракторов.

То же самое можно сказать и по опрыскивателям, по почвообрабатывающей технике, по другим продуктам. По каждому типу машин и оборудования компания имеет планы развития до 2020 года, с целевыми показателями по занимаемой доле рынка. «Наша амбициозная задача — к первому месту в мире на рынке высокопроизводительных агромашин», — уточнил в своем выступлении коммерческий директор Алексей Швейцов. Не менее серьезные цели у компании на рынке оригинальных запасных частей. За последние три года Ростсельмаш достиг более чем двукратного увеличения по обороту, а в планах на ближайший год — прирасти еще на 50 процентов.

По словам заместителя директора по продажам ООО «Газпромнефть-СМ» Александра Климашина: Мне импонирует системность, нацеленность на результат, уверенность в победе Ростсельмаш. Это повышает значимость нашего сотрудничества как одного из партнеров. Наше сотрудничество началось с подписания соглашения на инвестфоруме в Сочи в 2014 году. Но этому предшествовала большая работа специалистов по формуляции, подбору продуктов. Была разработана специальная профессиональная линейка. В 2015 г. прошла первая заливка. Мы гордимся сотрудничеством с Ростсельмаш. Нам импонирует клиентоориентированность партнера. Мы чувствуем, что наши векторы равно направлены. И мы приложим все усилия, чтобы это сотрудничество было результативным, положительным, в конечном итоге, для нашего общего клиента — агрария, сельхозпроизводителя.

Предоставляя поставщикам возможности для интенсивного развития, реализуя партнерские принципы в построении совместного бизнеса, Ростсельмаш вправе ожидать такого же ответного отношения. Это одинаково касается всех аспектов взаимодействия: обеспечения качества и надежности продукции, планирования производственной программы, логистики, коммерческих условий договоренностей. Видение компании по всем этим вопросам в системе взаимодействия с поставщиками было представлено в докладе директора по МТС. Службой МТС также был подготовлен подробный анализ работы поставщиков, с акцентом на точках роста дальнейшего совместного развития. Достичь новых целевых показателей — как по машинам, так и по компонентам — можно при условии заинтересованности всех партнеров и их согласованности действий.