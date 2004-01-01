Стартовал новый сезон программы «Один день на Ростсельмаш»
В компании Ростсельмаш продолжается реализация программы «Один день на Ростсельмаш». Стартовав весной 2010 года, она стала одним из востребованных маркетинговых мероприятий. За это время предприятие посетили свыше двухсот делегаций конечных потребителей продукции, а по итогам визитов было приобретено несколько тысяч единиц техникиНоябрь 2016
Первые визиты аграриев в 2016—2017 сельхозгоду начались в середине ноября. Первыми посетить территорию основной площадки Ростсельмаш прибыли аграрии Волгоградской области. По отзывам гостей, возможность побывать на производстве, увидеть собственными глазами сборку комбайнов, качество комплектующих, пообщаться со специалистами и руководителями подразделений, — стало дополнительным фактором, позволившим принять окончательное решение по приобретению той или иной модели техники.
Помимо основных точек экскурсии, таких как: экспозиция техники, логистический комплекс, конвейеры по сборке комбайнов, Академии Ростсельмаш, новинкой сезона стало открытие новой линии производства тракторов моедли 2375.
По словам заместителя главы хозяйства ИП Котов Вячеслава Котова — «На сегодня в нашем хозяйстве представлена практически вся линейка техники Ростсельмаш. Буквально в позапрошлом году приобрели три ACROS, KSU и три трактора VERSATILE. У нас есть с чем сравнить, и я с уверенностью могу сказать, что техника Ростсельмаш показала себя на высоком уровне. Качество сбалансировано с ценой, поэтому в нынешнем сельскохозяйственном году планируем закупить несколько комбайнов и трактор, который выпущен уже в России. Данная экскурсия еще раз подтвердила наши ожидания к качеству производимой продукции».
Также Вячеслав Котов подчеркнул, что хотел лично ознакомиться с новой линией производства тракторов 2375. «Вопрос, насколько стабильно налажен выпуск новых машин, таких как 2375 для меня закрыт, побывав на предприятии, я убедился, что перспективы модели хорошие».
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