Первые визиты аграриев в 2016—2017 сельхозгоду начались в середине ноября. Первыми посетить территорию основной площадки Ростсельмаш прибыли аграрии Волгоградской области. По отзывам гостей, возможность побывать на производстве, увидеть собственными глазами сборку комбайнов, качество комплектующих, пообщаться со специалистами и руководителями подразделений, — стало дополнительным фактором, позволившим принять окончательное решение по приобретению той или иной модели техники.

Помимо основных точек экскурсии, таких как: экспозиция техники, логистический комплекс, конвейеры по сборке комбайнов, Академии Ростсельмаш, новинкой сезона стало открытие новой линии производства тракторов моедли 2375.

По словам заместителя главы хозяйства ИП Котов Вячеслава Котова — «На сегодня в нашем хозяйстве представлена практически вся линейка техники Ростсельмаш. Буквально в позапрошлом году приобрели три ACROS, KSU и три трактора VERSATILE. У нас есть с чем сравнить, и я с уверенностью могу сказать, что техника Ростсельмаш показала себя на высоком уровне. Качество сбалансировано с ценой, поэтому в нынешнем сельскохозяйственном году планируем закупить несколько комбайнов и трактор, который выпущен уже в России. Данная экскурсия еще раз подтвердила наши ожидания к качеству производимой продукции».

Также Вячеслав Котов подчеркнул, что хотел лично ознакомиться с новой линией производства тракторов 2375. «Вопрос, насколько стабильно налажен выпуск новых машин, таких как 2375 для меня закрыт, побывав на предприятии, я убедился, что перспективы модели хорошие».