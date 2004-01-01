Свыше 145 000 фермеров во всем мире, уже более 35 лет выбирают однороторную технологию Axial-Flow. Case IH не останавливается на достигнутом. Комбайн AF 6140 Cross-Flow — это новая ступень эволюции роторных машин, переход в 7 класс мощности.

Технология Axial-Flow основана на пяти базовых принципах:

легкость эксплуатации — всего 4 ежедневные точки смазки по всему комбайну, простые линии привода: 10 ремней, 4 цепи;

— всего 4 ежедневные точки смазки по всему комбайну, простые линии привода: 10 ремней, 4 цепи; производительность - мощный двигатель Cursor 9 c макс. мощностью — 411 л. с.;

- мощный двигатель Cursor 9 c макс. мощностью — 411 л. с.; качество обмолота зерна - сохраняя кажде зернышко, дробление — менее 0,3% при уборке крупносеменных культур;

- сохраняя кажде зернышко, дробление — менее 0,3% при уборке крупносеменных культур; снижение зерновых потерь - высокоэффективная система очистки с вентилятором турбинного типа;

- высокоэффективная система очистки с вентилятором турбинного типа; адаптивность к разным культурам: 6 типов жаток от 7,5 до 12 м, комплект обмолота для всех культур в стандартной комплектации

Технические перемены

Усовершенствованный комбайн получил дополнительное название Cross-Flow, по которому его можно легко отличить от предшественника. Односкоростная гидростатическая трансмиссия была заменена на двухскоростную. Подобное решение обеспечивает больший крутящий момент на колеса при равных условиях и уменьшает количество переключений между передачами. На новой моделе доступно два варианта трансмиссии: стандартная с гидроприводом фиксированной производительности от фирмы Eaton и люксовая с гидроприводом изменяемой производительности от компании Bosch. Для работы с новой трансмиссией в Axial-Flow 6140 Cross-Flow установлены более мощные и надежные бортовые редукторы.

Ряд нововведений коснулся наклонной камеры и камнеуловителя. На комбайнах AF 6140 установлена цепь с восемью рядами планок, благодаря чему скашиваемая масса продвигается быстрее и более равномерно. При этом расстояние между планками также было увеличено, что позволило уменьшить вес транспортера, улучшить обслуживание, оптимизировать нагрузку на приводы и увеличить производительность. Металлический блок опоры наклонной камеры был заменен на поликарбонатные в целях повышения его срока службы.

Изменения коснулись транспортировочных шнеков в зоне очистки. Их количество было увелечено до 6 (вместо 5), причем их диаметр остался прежним, а вот скорость вращения наоборот увеличили до 320 оборотов в минуту.

Для удобства обслуживания и очистки машины в конструкцию цельнометалических нижних кожухов траснпортировочных шнеков системы очистки также были внесены изменения. А именно, они стали составными, теперь нижня часть изготовлена из гибкого поликорбоната с вытяжной конструкцией.

Новые комбайны AF6140 оснащены также отдельным приводом для червячного механизма выгрузного шнека, что позволит минимизировать потери зерна, оставшегося в шнеке после прекращения выгрузки.