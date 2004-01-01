Мы приглашаем Вас 22 ноября в 12−00 на стенде New Holland Agriculture (открытая площадка, стенд 303), где Вашему вниманию будет представлен новый зерноуборочный комбайн CX8.80.

Комбайн New Holland CX с момента своего появления, в 2001 году, занимает лидирующее положение в сегменте супермощных зерноуборочных комбайнов. За это время было выпущено более 15 000 машин, что является отличным подтверждением длительной истории успеха.

Впечатляющая производительность

Клавишные комбайны New Holland успели завоевать заслуженную репутацию надежного партнера и у российских аграриев, но их пожеланием было увелечение мощности. Ответом на запрос клиентов стало появление новой машины CX8.80.

Новая модель предлагает впечатляющую производительность с массивным молотильным барабаном диаметром 750 мм и надежным двигателем FPT Cursor 9, обладает еще более высокой грузоподъемностью. Максимальная мощность — 394 л. с.

Умные системы

Встречайте эксклюзивную новинку в большом сельском хозяйстве: адаптивные соломотрясы с изменяемой скоростью работы, система Opti-Speed™ для эффективной сепарации, соответствующей индивидуальным требованиям, в сочетании с уже известными системами, среди которых SmartTrax™, Opti-Fan™, Opti-Clean™ и Opti-Spread™

Для эффективного управления машиной производитель уже предусмотрел встроенное оборудование для картирования урожайности и полный автопилот.

Использовать комбайн CX8.80 можно теперь на всех культурах благодаря возможности работы с 6 типами жаток, включая 12, 5-м жатку Varifeed HD. А сменные секции подбарабанья позволяют сменить жатку всего за 3 часа!

Комплексные решения

Новая модель собирается на заводе CNH Industrial в г. Набережные Челны. На стенде также представлены локализованные модели тракторов T8.380 и T7060. Европейский трактор T6090 впечатлит тех, для кого важен комфорт и надеждость, а фермеры, выращивающие виноград, смогут познакомиться с трактором T4050, за который New Holland получила престижную награду за технические инновации на Международной выставке техники для сельского хозяйства и садоводства (EIMA 2016, Италия, Болонья); кабина Blue Cab TM4 оснащена самой передовой в отрасли системой фильтрации.

New Holland — это не просто современные и производительные машины, а комплексные решения в сельском хозяйстве, гарантия качества, сервис, поставка оригинальных запасных частей, системы точного земледлелия PLM и специальные программы финансирования от партнера CNH Industrial Capital.

Уникальные предложения позволяют учитывать особенности каждого клиента в России.