Исследование проводится уже в третий раз, однако, это первый случай, когда в «ТОП-50» представлен производитель премиксов:

«Это один из самых интересных новичков рейтинга и, пожалуй, самый нестандартный представитель АПК: компания не продает молоко, мясо или сахар, — пишет издание. — «МЕГАМИКС» занимается тем, что смешивает кормовые добавки для животных».

Если прослеживать динамику роста компании, то уже в 2009 году с запуском завода в Волгограде предприятие становится крупнейшим производителем премиксов на Юге России. С 2012 года, согласно данным «СПАРК Интерфакс», темпы роста компании составляли порядка 50% ежегодно. В IV квартале 2015 года произошел запуск второго завода компании в Липецкой области с плановой мощностью производства 140 тысяч тонн премиксов в год. По оценке экспертов, липецкий проект «МЕГАМИКС» - это крупнейший дистрибуционный и производственный центр кормовых добавок в Европе. Ряд технологий, примененных при строительстве завода, является уникальным в отрасли. По результатам 2016 года ГК «МЕГАМИКС» становится одним из крупнейших дистрибьюторов аминокислот в России, а также занимает лидирующее место на премиксном рынке.

В текущем году в рейтинг попали еще некоторые компаний из сектора «Сельское хозяйство и продукты питания». Среди них: «ТД «РИФ» (№ 7), «Южный центр» (№ 12), Птицефабрика «Акашевская» (№ 13), Птицефабрика «Чамзинская» (№ 17), Торговый дом «Доминант» (№ 18), Первый Одинцовский мясокомбинат (№ 20), «Дружба» (№ 45).

По материалам www.rbc.ru