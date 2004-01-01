Документ был подписан Губернатором Белгородской области Евгением Савченко и генеральным директором АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрием Коняевым. В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы развития сельского хозяйства Белгородской области и потребности аграриев в расширении линейки минеральных удобрений, включая инновационные разработки компании «УРАЛХИМ».

Стороны намерены проводить производственные испытания инновационных водорастворимых форм удобрений «УРАЛХИМа» на базе агрохолдингов региона для повышения эффективности сельхозпроизводства. Запланированы мероприятия с сельхозпроизводителями Белгородской области для выявления потребностей аграриев в расширении продуктовой линейки удобрений с учетом их потребностей и почвенно-климатических условий региона.

Помимо этого, в рамках документа запланирован комплекс совместных научно-исследовательских мероприятий по утилизации отходов животноводства с последующим производством опытных партий субстрата для почв и проведением лабораторных и производственных опытов полученных органоминеральных удобрений (ОМУ). Данный проект призван решить проблему истощения почв региона и восстановления плодородия чернозема.

Также планом мероприятий предусмотрена организация образовательных программ для студентов «ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ» с привлечением специалистов «УРАЛХИМа», преподавателей Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А.Тимирязева и зарубежных экспертов Международного института питания растений (International Plant Nutrition Institute, IPNI). Кроме того, «УРАЛХИМ» намерен проводить конкурс среди выпускников аграрных специальностей с выделением годовых стипендий. Для студентов будут разработаны программы по организации производственной практики с возможным дальнейшим трудоустройством в подразделениях компании «УРАЛХИМ».

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко отметил: «Приоритетным направлением экономики региона остается агропромышленный комплекс, который планомерно расширяется благодаря грамотному использованию природных ресурсов, новейших технологий, конструктивному сотрудничеству власти и бизнеса. Так надеюсь, что сотрудничество с компанией «УРАЛХИМ» позволит нашим аграриям повысить эффективность своего производства за счет предлагаемых инновационных решений и с ускоренными темпами реализовать курс импортозамещения».

Заместитель губернатора Белгородской области Олег Абрамов добавил: «Правительство области поддерживает и способствует реализации инновационных проектов, внедрению инновационных технологий. Это надежный курс успеха и точка роста как для белгородских производителей, так и для укрепления конкурентоспособности региона в целом на внутреннем и на внешнем рынках».

Генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев отметил: «УРАЛХИМ» ежегодно наращивает объемы поставок удобрений на внутренний рынок. Мы полностью обеспечиваем заявленную потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в минеральных удобрениях. При этом «УРАЛХИМ» стремимся развивать и укреплять сотрудничество с регионами. Подобное взаимодействие позволяет не только своевременно обеспечивать аграриев области удобрениями, но и, получая обратную связь, подбирать наиболее эффективные виды удобрений «УРАЛХИМа» для конкретного региона. Инновационные водорастворимые формы удобрений являются для нашей компании интересным и перспективным направлением бизнеса, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество в этом вопросе с Правительством и аграриями Белгородской области».

Директор по развитию бизнеса АО «ОХК «УРАЛХИМ» Михаил Генкин добавил: «Мы рассчитываем, что сотрудничество с Правительством Белгородской области станет взаимовыгодным для обеих сторон. Оно позволит белгородским хозяйствам использовать наши инновационные виды водорастворимых удобрений, повышая тем самым эффективность производства и увеличивая урожайность. «УРАЛХИМу» такое сотрудничество позволит проводить дополнительные исследования своей продукции совместно с сельхозпроизводителями, и полученная таким образом информация будет учитываться при дальнейших разработках и для совершенствования физико-химических свойств имеющихся видов удобрений».