В работе II Всемирного Зернового форума приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и многие другие.

Крупнейшее деловое событие мирового зернового рынка, Форум собрал в Сочи около 2500 человек, в том числе официальные делегации из 27 зарубежных стран, 49 российских регионов, руководителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН), представителей крупного российского и иностранного агробизнеса, ведущих мировых ученых и аналитиков.

В ходе Форума его участники обсуждали вопросы глобальной продовольственной безопасности и ключевую роль Российской Федерации как гаранта поставок зерновых на мировые рынки.

На главном пленарном заседании первого дня «Производство и рынок зерна: глобальные изменения и возможности» выступил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что государство всегда будет оказывать необходимую поддержку сельскому хозяйству независимо от санкций и ответных мер. «Мы решили сохранить бюджетные ассигнования на должном уровне, и Госдума сегодня нас в этом поддержала», — заявил Премьер-министр. Председатель Правительства также отметил, что увеличение производства зерна до 130 млн тонн в год в ближайшие годы является достижимой задачей.

Накануне пленарного заседания состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича с главами иностранных делегаций и международных организаций в формате делового завтрака, на которой собравшиеся обсудили грядущие изменения в поведении России на мировой продовольственной арене. Как отметил Аркадий Дворкович, Россия в последние годы возвратила себе статус одного из крупнейших экспортеров зерна в мире и стала крупнейшим глобальным поставщиком пшеницы на мировой рынок.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев в своем выступлении на пленарном заседании обратил внимание, что с учетом падения цен на нефть зерно становится важнейшим экспортным товаром России. «Мировой рынок зерна также претерпевает значительные изменения, — подчеркнул Ткачев. — При этом доля России в мировом экспорте выросла с 1 до 10%. Россия имеет огромные резервы и потенциал роста, которые наша страна должна использовать для производства и реализации зерна».

Во второй день работы II Всемирного Зернового форума российские и мировые участники рынка приняли участие в бизнес-форумах разнообразной тематики, стратегических сессиях, на которых обсудили не только глобальные перспективы развития продовольственной индустрии, но и текущие вопросы, которые сегодня стоят перед сельским хозяйством и смежными отраслями.

Программа второго дня открылась конференцией «Мировой рынок зерна: долгосрочные тренды и прогнозы», участники которой заглянули в 2025 год и сделали прогнозы относительно того, какими они видят глобальные изменения в структуре производства и потребления зерна и места, которое займет в нем Россия.

В ходе бизнес-форума «Техника новых технологий» его участники пришли к выводу, что задачу, поставленную Правительством и Минсельхозом РФ перед российским сельским хозяйством, — увеличить производство зерна до 150 млн тонн в год — невозможно решить без технического перевооружения сельского хозяйства и приобретения новой техники.

Как отметил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Петр Чекмарев, для того, чтобы собрать планируемые урожаи, необходимо в 2−3 раза увеличить парк техники — число тракторов должно составить 850−900 тысяч единиц, а парк комбайнов необходимо увеличить до 60 тысяч единиц (сейчас — 18 тысяч единиц).

На сессии «Стратегические вызовы для зернового комплекса России» ее участники представили свое видение того, какие изменения произойдут с производством и потреблением зерна в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин, на сегодняшний день Россия реализовала имеющийся потенциал и требует выработки новой стратегии развития агропромышленной отрасли. «Необходимо повышать качество производимой продукции, проводить интенсификацию производства, улучшать логистику, привлекать финансирование для строительства необходимой инфраструктуры», — заявил заместитель Министра.

Увеличения доли российского экспорта невозможно достичь только количественными показателями, считает выступивший на сессии директор Департамента регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства России Владимир Волик. Чтобы сохранить позиции на имеющихся мировых рынках, России необходимо увеличивать добавленную стоимость продукции.

В ходе рабочей встречи Министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева с министром продовольствия Народной Республики Бангладеш Камрулом Исламом в рамках второго дня работы II Всемирного Зернового форума состоялось подписание совместного заявления по вопросу закупок российской сельхозпродукции в Бангладеш. Экспорт продукции, прежде всего зерновой, будет организован на межгосударственной основе в рамках проводимых правительствами двух стран тендеров.

II Всемирный Зерновой форум явился дискуссионной площадкой высокого международного уровня. Форум способствовал укреплению деловых контактов, расширению взаимодействия представителей органов власти государств-участников, международных организаций, экспертного и научного сообщества, а также реализации новых международных проектов в зерновой отрасли.

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