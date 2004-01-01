Перед началом совещания, участники посетили торжественное открытие молочно-товарной фермы ООО «Красное Сормово» на 400 коров с доильным залом «Ёлочка 2×12» и танком-охладителя молока производства концерна «GEA» в д. Яманаки Красноармейского района Чувашской Республики.

Традиционное разрезание красной ленты, ознаменовало полноценный ввод в эксплуатацию данного высокотехнологичного комплекса. В адрес руководства хозяйства было произнесено много тёплых слов и поздравлений от коллег по производству, переработчиков, гостей и работников хозяйства.

Руководитель ООО «Красное Сормово» Иванов Святослав Петрович провёл для гостей экскурсию по ферме, отвечал на вопросы, связанные с особенностями технологии, применяемые в хозяйстве.

После торжества, в зале заседаний администрации района, состоялось детальное обсуждение проблем и перспектив развития молочного скотоводства в современных условиях.

«Сегодня ставится задача — увеличений доли глубокой переработки молока», отметил Сергей Артамонов. «Решение этой задачи требует увеличения объемов производства качественного молока, а это влечет за собой создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, пополнение бюджета налоговыми поступлениями, за счет которых развивается общественная инфраструктура села: строятся дороги, новые школы и дома культуры, улучшается жизнь в селях и деревнях».

Актуальность темы развития искусственного осеменения коров и телок, как основного зоотехнического метода воспроизводства сельскохозяйственных животных, подчеркнули и представители предприятий по племенной работе, и районные животноводы.