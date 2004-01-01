На днях Ростсельмаш принимал делегацию De Lage Landen International B. V. в составе руководителей российского дивизиона организации и представительства в Центральной и Восточной Европе. Цель встречи — подведение итогов первого сезона сотрудничества и обсуждение дальнейших планов.

Стороны отметили отличные достигнутые результаты на рынке России.

— По результатам 2016 года мы планируем отгрузить более 150 ед. техники Ростсельмаш. Принимая во внимание, что мы начали программу в конце сезона, я считаю это великолепные результаты. С момента запуска мы увидели моментальный старт и ощутили поддержку со стороны как Ростсельмаш, так и его дилеров. Нам очень приятно видеть и качество клиентов Ростсельмаш:. Их финансовая устойчивость довольно сильная: за первые полгода работы, профинансировав более 100 комбайнов, мы имеем «0» просрочки, — прокомментировал итоги сезона генеральный директор DLL в России Руслан Алмазов.

Он также отметил высокую перспективность дальнейшего сотрудничества.



— Учитывая высокую эффективность нашего сотрудничества, уже в следующем году мы планируем открыть в России дополнительно 2 филиала и увеличить количество штатных сотрудников в головном офисе — для обслуживания программы и запуска по финансированию программы «Сток» для дилеров Ростсельмаш, — сказал г-н Алмазов.

Планируется, что уже в следующем году объем сотрудничества двух компаний составит несколько сотен комбайнов и другой техники

Кроме того, учитывая растущий интерес к продукции Ростсельмаш со стороны западных фермеров, DLL поддержала инициативу по совместным действиям на европейском рынке, прежде всего в Польше, где у финансового партнера уже работает представительство.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с новым финансовым партнером — ООО «ДЛЛ Лизинг» (дочерняя структура мирового лидера в области финансовых услуг De Lage Landen International B. V.) было подписано в апреле. Под брендом Ростсельмаш-Финанс сельхозтоваропроизводителям была предложена программа «Ультра Лизинг», имеющая ряд уникальных преимуществ. В их числе — минимальные удорожание техники и приемлемый размер авансового платежа, более долгий срок лизинга.

Обе компании выразили уверенность в том, что совместная программа, в первую очередь, нацелена на поддержку профессионального сельхозпроизводителя, заинтересованного в приобретении качественной техники с использованием выгодных условий финансирования. Обе компании занимают лидирующие позиции в своих секторах экономики, а их бренды в бизнес-сообществе воспринимаются как синонимы надежности, уверенности и стабильности. Все это позволяет клиентам, приобретающим технику Ростсельмаш, эффективно развивать свой бизнес и выходить на принципиально новый уровень в своем развитии.