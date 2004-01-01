Новый пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher
Kärcher представляет пистолет принципиально новой конструкции для профессиональных аппаратов высокого давления, как с подогревом, так и без подогрева водыНоябрь 2016
Важнейшей особенностью пистолета EASY! Force является расположение рычага управления на тыльной части рукоятки — теперь он нажимается подушечкой ладони. Благодаря этому после включения пистолета не требуется практически никаких усилий для удержания рычага в нажатом состоянии — его прижимает к руке сила отдачи водяной струи. Тем самым исключается длительное напряжение, от которого может сводить пальцы и кисть руки. Для защиты от непреднамеренного включения предусмотрен предохранитель, курок которого расположен на фронтальной части рукоятки.
В процессе разработки нового пистолета в конструкцию были внесены и другие усовершенствования. В частности, появилась инновационная система соединения пистолета со струйной трубкой и шлангом высокого давления. Разъем EASY! Lock с четырехзаходной трапецеидальной резьбой обеспечивает надежное и герметичное присоединение всего одним поворотом на 360°. Разъемы новой конструкции используются также для соединения струйной трубки с соплом и шланга с аппаратом. В общей сложности на новую систему резьбового соединения переведены 476 принадлежностей. При этом специально разработанные адаптеры позволяют использовать пистолет EASY! Force и с прежними моделями линейки, а также присоединять к аппаратам с новым разъемом приобретенные ранее принадлежности.
Значительному усовершенствованию подвергся и клапан пистолета: оба его
основных компонента — шарик и седло — теперь изготавливаются из керамики, что гарантирует повышенную износоустойчивость и длительное сохранение герметичности (в 5 раз выше предыдущих). Пистолет EASY! Force подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher (с подогревом и без подогрева воды), развивающим максимальное рабочее давление до 300 бар.
EASY! Force — новый пистолет для профессиональных аппаратов высокого давления с подогревом и без подогрева воды, главным отличительным признаком которого является желтый рычаг управления с мягкой черной резиновой накладкой, впервые расположенный с тыльной стороны рукоятки. Сила отдачи водяной струи придавливает рычаг к подушечке ладони, что обеспечивает непрерывную работу без дополнительных усилий на удержание пистолета во включенном состоянии. При этом на фронтальной части рукоятки находится желтый предохранительный курок, обеспечивающий защиту от непреднамеренного включения.
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