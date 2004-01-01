Компания Paus заботится о повышении уровня комфорта и качества. На новых погрузчиках Серии 7 снижен уровня шума в кабине и улучшена обзорность. Из комфортабельной кабины открывается широкий круговой обзор, этого удалось достигнуть благодаря низкому расположению стекла кабины. Широкие подножки обеспечивают безопасную посадку и высадку из кабины. Более высокие показатели рабочего давления и количества гидравлической жидкости делают погрузчики Paus еще более маневренными, эффективными, а вместе с тем — универсальными и надежными.

Безопасное применение оборудования при работе на уклонах обеспечивается за счет увеличенной резервной мощности рабочего тормоза. Устойчивое положение при стоянке гарантировано за счет электрогидравлического пружинного энергоаккумулятора стояночного тормоза. После отключения зажигания стояночный тормоз включается автоматически. Количество используемых деталей стало меньше, и это обеспечило бесперебойное функционирование даже после длительного периода эксплуатации.

Благодаря современному гидростатическому приводу с быстрой реакцией срабатывания данные машины отличаются повышенной производительностью. Телескопические колесные погрузчики фирмы PAUS способны развивать впечатляющую скорость даже при полной загрузке. Под действием мощного привода кромка ковша способна с легкостью входить в плотный или вязкий сыпучий груз. При работе с вилами обеспечивается высокая степень чувствительности управления, что позволяет подводить машину к поддону и осуществлять его погрузку с высокой точностью. Блокировка дифференциала может с легкостью осуществляться пользователем с помощью электрогидравлической системы. Это позволяет повысить проходимость погрузчика если этого требует состояние покрытия.

Сотрудники сервисной службы по достоинству оценят беспрепятственный доступ к точкам технического обслуживания и компонентам машины. Теперь доступ к контрольным соединениям и фильтрам стал еще проще. Доступ к таким деталям электросистемы, как предохранители и реле можно получить при обычном расположении машины. Болты и втулки частично загерметизированы уплотнительными кольцами для предотвращения попадания грязи, а также удерживания смазки на опоре подшипника.

В качестве опции также предлагаются машины с двигателями, выделяющими меньшее количество выхлопных газов, соответствующие предписаниям Директивы ЕС, класса III B. Двигатели имеют пониженное количество выхлопных газов за счет дополнительной обработки. Необходимость использования системы сажевого фильтра полностью отпала. Это исключает необходимость дополнительных затрат на техническое обслуживание. Кроме того, новые двигатели впечатляют пониженным расходом топлива по сравнению с двигателями класса III A.

Низко расположенное шарнирное крепление стрелы телескопического колесного погрузчика Paus увеличивает обзорность. Место оператора располагается в машине по центру и предоставляет возможность беспрепятственно следить за происходящим вокруг машины и в рабочей зоне. Наличие двух дверей обеспечивает комфорт и безопасность при работе в сильно ограниченном пространстве. Благодаря новой механики опрокидывания ковша повышена сила отрыва на режущей кромке ковша. Большой угол опрокидывания ковша обеспечивает эффективную загрузку ковша и его быструю разгрузку, даже в случае с очень вязкими или сыпучими грузами.

Компания Paus ставит перед концепцией телескопического колесного погрузчика новые задачи. Теперь — это телескопический поворотный погрузчик. Дополнительные возможности открываются благодаря установке телескопической стрелы на массивном поворотном механизме. Стрела может поворачиваться на 90 градусов влево и вправо одним движением руки — с помощью джойстика. Рабочая зона во много крат увеличилась за счет шарнирно-сочлененной рамы. Повышенная устойчивость позволяет перемещать большие объемы материала.

Нашим клиентам, кому требуется еще более универсальная и мощная машина, компания Paus поможет оснастить телескопический колесный погрузчик и телескопический поворотный погрузчик Paus рабочей платформой, которая позволит проводить работы на высоте более 7 метров. Компания Paus предлагает сочетание платформы и защитного оборудования, прошедшее испытания согласно немецкому стандарту DGUV. С помощью специального переключателя водитель может легко включить режим погрузчика или рабочей платформы. Все защитные функции активируются вручную, одним поворотом переключателя.

Высокотехнологичное решение для любого применения корзины и платформы — это телескопический поворотный погрузчик TSL 8.7 — T7, сертифицированный как самоходная платформа для подъема грузов стандарта DIN EN 280. Управление всеми функциями движения и работы погрузчика TSL T7 может осуществляться из корзины. Таким образом, подъем, опускание, поворот, выдвижение и складывание стрелы, а также ручная нивелировка могут осуществляться одним оператором.

Колесные погрузчики компании Paus Серия 7 станут незаменимым помощником при ведении работ в стесненных условиях и помогут вам сэкономить время и деньги.

Представительство Германн Паус Машиненфабрик ГмбХ

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