Шины Mitas CHO предназначены для зерноуборочных комбайнов, зерновозов и аналогичных приспособлений. Их уникальная конструкция использует гексагональные бортовые кольца, стальные брекера и гибкие боковины, которые выдерживают большие нагрузи при более низком давлении в шинах, чтобы защитить почву. Шины Mitas CHO являются фаворитом среди ведущих производителей сельско-хозяйственной техники.

Павел Котт, руководитель производства сельско-хозяйственных шин Mitas, сказал: «Циклические нагрузки при загрузке и разгрузке резервуаров для кукурузы, могут существенно различаться, в некоторых случаях более чем в два раза. При высоком давлении, безусловно, это приводит к уплотнению почвы. Решение, которое представила компания Mitas, это шина CHO, которая способна нести большую нагрузку при более низком давлении в шинах.»

Котт добавил: «Шины Mitas CHO являются популярными для поставок на комплектацию, предпочтение им отдают большинство производителей комбайнов. Прямой реакцией на потребности производителей в шинах с определёнными техническими характеристиками является расширение ассортимента шин CHO, в данный момент мы предлагаем девять размеров шин CHO на мировых рынках. В первом квартале 2017 года будут выпущены еще три дополнительных размера «.

Шины CHO Mitas представляют ряд чрезвычайно мощных шин для больших комбайнов. Шина CHO выдерживает более высокие максимальные нагрузки по сравнению со стандартными шинами и в то же время, шина обеспечивает более высокие урожаи из-за бережного воздействия на почву, а также обеспечивает комфорт на дороге. Широкий отпечаток от шин Mitas CHO помогает равномерно распределить нагрузку, что оказывает положительное влияние и понижает уплотнение почвы. Шины Mitas CHO соответствуют всем законным требованиям по ширине транспортного средства и монтируются на стандартных ободах.

Размеры шин CHO Mitas

Доступны в данный момент:

900/60R42 CHO 183D/186A8 SFT (нов)

900/60R38 CHO 181D/184A8 SFT (нов)

900/60R38 CHO 178D/181A8 SFT

900/60R32 CHO 176A8/173B SFT

900/70R32 CHO 182A8/179B SFT

800/70R32 CHO 175A8/175B SFT

800/70R38 CHO 178D/181A8 SFT

680/80R42 CHO 180D/183A8 SFT

680/85R32 CHO 178A8/175B AC 70 G

С начала 2017:

680/80R38 CHO 179D/182A8 SFT

800/70R42 CHO 182D/185A8 SFT

800/70R38 CHO 181D/184A8 SFT

Для более подробной информации о шинах CHO Mitas посетите наш сайт www.mitas-tyres.com .