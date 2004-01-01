Министр сельского хозяйства Ставропольского края посетил Ростсельмаш
В рамках программы «Один день на Ростсельмаш» производственную площадку компании посетила делегация из Ставропольского края, во главе с Министром сельского хозяйства Ставропольского края Владимиром Николаевичем СитниковымДекабрь 2016
В сопровождении генерального директора Валерия Мальцева господин Ситников лично ознакомился с масштабами производства, увидел основные технологические этапы,
После подробной экскурсии по предприятию, между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и компанией Ростсельмаш было подписано Соглашение. Основным положением подписания Соглашения стало — возможность обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края комбайнами в грядущим году в общем количестве до 100 единиц, с учетом субсидий, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.
По словам господина Ситникова, министерство содействует сельхозтоваропроизводителям в обеспечении их техникой в количествах, необходимых для проведения всего комплекса весенне-полевых работ, уборки урожая сельскохозяйственных культур, заготовки кормов и выполнения сопутствующих работ.
Господин Мальцев по итогам подписания отметил, что главной миссией компании является — обеспечение аграриев эффективный техникой в необходимом количестве. «Мы очень рады, что Ставропольский край оценил наши старания внести вклад в развитие и модернизацию сельского хозяйства края. Мы и в дальнейшем будем придерживаться данной стратегии».
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