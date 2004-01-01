В сопровождении генерального директора Валерия Мальцева господин Ситников лично ознакомился с масштабами производства, увидел основные технологические этапы, в т. ч. корпус гибких технологий, конвейерную сборку машин, центральный логистический комплекс, проследил историю компании в экспокомплексе и обсудил с руководством компании перспективы партнерства.

После подробной экскурсии по предприятию, между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и компанией Ростсельмаш было подписано Соглашение. Основным положением подписания Соглашения стало — возможность обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края комбайнами в грядущим году в общем количестве до 100 единиц, с учетом субсидий, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.

По словам господина Ситникова, министерство содействует сельхозтоваропроизводителям в обеспечении их техникой в количествах, необходимых для проведения всего комплекса весенне-полевых работ, уборки урожая сельскохозяйственных культур, заготовки кормов и выполнения сопутствующих работ.

Господин Мальцев по итогам подписания отметил, что главной миссией компании является — обеспечение аграриев эффективный техникой в необходимом количестве. «Мы очень рады, что Ставропольский край оценил наши старания внести вклад в развитие и модернизацию сельского хозяйства края. Мы и в дальнейшем будем придерживаться данной стратегии».