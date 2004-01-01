Разработка КРОК позволяет заказчику более эффективно демонстрировать возможности автоматизированных ферм и производственного оборудования компании на отраслевых выставках. Специалисты ЦВР создали макет «Умной молочной фермы «ДеЛаваль» на 2400 голов для отображения с помощью стола виртуальной голографии. Каждый посетитель выставки через специальные очки может в подробностях с разных ракурсов осмотреть ферму и оценить ее работу в динамике. Например, увидеть, как с помощью оборудования компании «ДеЛаваль» проходит доение, перемещение коров в стойлах, охлаждение и транспортировка молока, кормление, навозоудаление. Объемное изображение и анимированные модели животных и оборудования «ДеЛаваль» помогают детально изучить преимущества автоматизации этих процессов.

Для демонстрации флагманских моделей оборудования КРОК разработал специальное AR-приложение «ДеЛаваль: дополненная реальность». Благодаря технологии дополненной реальности оно позволяет рассматривать 3D-модели инновационных продуктов компании «ДеЛаваль» в реальном окружении с помощью камеры мобильного устройства. В качестве универсального носителя информации была использована графическая метка, которую можно нанести на любой рекламный материал — будь то буклет, сувенир или каталог. При наведении камеры на метку на экране мобильного устройства появляются динамические модели инновационной продукции компании «ДеЛаваль» в реальном окружении — системы добровольного доения VMS™, роботизированного роторного доильного зала™ и роторного доильного зала с параллельными стойлами PR3100HD. AR-приложение работает на обычных смартфонах с iOS и Android, имеющих доступ в интернет.

«Разработанное презентационное решение позволит вывести демонстрацию нашего высокотехнологичного оборудования на новый уровень, — говорит Вице-Президент ДеЛаваль Россия, Украина, Беларусь, Республики Средней Азии и Закавказья Николай Тимошенко. — Виртуальная и дополненная реальность станет еще одним каналом продвижения решений «ДеЛаваль» с большим потенциалом увеличения числа заказчиков. В ближайшее время мы представим эти разработки на крупнейших агровыставках».

«Проект с компанией «ДеЛаваль» наглядно демонстрирует возможности применения VR-технологий в агропромышленном комплексе и их роль в поддержке продаж технически сложного оборудования, — отметил Александр Леус, директор по развитию центра виртуальной реальности КРОК. — Мы надеемся, что компетенции КРОК в области технологий виртуальной и дополненной реальности позволят «ДеЛаваль» закрепить лидерские позиции в индустрии, повысить эффективность и прибыльность бизнеса».